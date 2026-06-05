Sénégal: BRVM - Deuxième journée de fortes hausses interrompues des indices phares de la Bourse ce jeudi 4 juin 2026

A l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 4 juin 2026, les indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré leur deuxième journée de fortes hausses interrompues.

C'est ainsi que l'indice BRVM Composite s'est accru de 1,09% à 440,13 points contre 435,38 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il enregistre aussi une forte hausse de 1,08% à 207,09 points contre 204,87 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige a progressé de 1,06% à 172,35 points contre 170,54 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Principal s'est accru de 1,19% à 308,31 points contre 304,68 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation positive de 1,09% à 172,76 points contre 170,89 points la veille.

Tous les indices sectoriels sont au vert avec de fortes hausses notées au niveau des indices BRVM-Industriels (plus 3,67% à 204,92 points), BRVM Services Publics (plus 2,40% à 216,36 points), BRVM-Télécommunications (plus 1,36% à 110,06 points), BRVM Consommation de base (plus 1,33% à 273,79 points) et BRVM Discrétionnaire (plus 1,08% à 189,19 points).

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Cette hausse des indices notamment le BRVM Composite a impacté positivement la capitalisation du marché des actions qui s'est accru de 183,117 milliards, s'établissant à 16 955,317 milliards de FCFA contre 16 772,200 milliards de FCFA le mercredi 3 juin 2026.

Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle est en baisse de 12,705 milliards de FCFA, en s'établissant à 12 029,245 milliards de FCFA contre 12 041,950 milliards FCFA la veille.

La valeur des transactions est toujours au-dessus des 2 milliards, s'établissant à 2,409 milliards de FCFA contre 2,441 milliards de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres AGL Côte d'Ivoire (plus 6,67% à 2 080 FCFA), ONATEL Burkina Faso (plus 5,86% 3 070 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (plus 5,07% 58 000 FCFA), ERIUM Côte d'Ivoire (plus 5,03% 2 820 FCFA) et Orange Côte d'Ivoire (plus 4,78% 16 975 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Palm Côte d'Ivoire (moins 7,47% à 7 680 FCFA), BOA Mali (moins 4,09% à 4 690 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 2,94% à 1 650 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 2,31% à 3 800 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 2,28% à 2 780 FCFA).