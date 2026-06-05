Congo-Kinshasa: Le général Christian Tshiwewe et consorts comparaissent devant la Haute Cour militaire

Dix personnes, parmi lesquels le général d'armée Christian Tshiwewe, ancien chef d'état-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), comparaissent depuis ce jeudi 4 juin 2026 à Kinshasa devant la Haute Cour militaire.

Au total, neuf officiers des FARDC et un civil se trouvent dans le box des accusés. Ils sont poursuivis pour complot, propagation de faux bruits, apologie du terrorisme, trahison, violation des consignes, désertion à l'étranger, détention illégale d'armes et incitation à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline.

Ces prévenus sont accusés d'avoir « fomenté un complot dans le but de changer par les armes le régime constitutionnel » en RDC, selon l'extrait de rôle lu par la greffière.

L'ancien chef d'état-major général des FARDC est également poursuivi pour avoir détenu illégalement, dans sa résidence de la Gombe, un « arsenal de guerre » : 92 kalachnikovs, 12 RPG-7 et des milliers de munitions, saisis le 9 juillet 2025.