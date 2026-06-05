Angola: La reine Nhakatolo salue le soutien du président au développement du Moxico Leste

Luanda — La reine Nhakatolo Tisengo, souveraine du peuple Luvale, a salué ce jeudi à Luanda l'engagement du président de la République, João Lourenço, en faveur du développement de la province du Moxico Leste, l'une des trois issues de la Nouvelle Division Administrative, en vigueur depuis 2025.

L'autorité traditionnelle s'est adressée à la presse après une audience accordée par le chef de l'État. Elle a abordé les questions relatives au processus de consolidation de la province du Moxico Leste, créée dans le cadre de la Nouvelle Division Politico-Administrative.

Nhakatolo Tisengo a indiqué que cette audience lui avait permis de transmettre au Président de la République la reconnaissance des autorités traditionnelles pour les investissements en cours dans l'amélioration des infrastructures routières de la région.

Elle a également souligné le développement agricole de la province et insisté sur le potentiel productif du Moxico Leste ainsi que sur l'importance du soutien gouvernemental à ce secteur.

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Dans ce contexte, la reine a remercié le Chef de l'État pour l'envoi de tracteurs agricoles destinés à soutenir la production, cette initiative contribuant à l'augmentation des surfaces cultivées et de la productivité.

À cette occasion, Nhakatolo a également réaffirmé l'engagement des autorités traditionnelles à oeuvrer pour le développement économique et social de la nouvelle province.