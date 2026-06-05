Tunisie: Le groupe belge DEME décroche un contrat stratégique pour moderniser trois ports tunisiens

Le groupe belge DEME, spécialisé dans les travaux de dragage et les infrastructures maritimes, a annoncé la signature d'un contrat avec l'Office de la marine marchande et des ports (OMMP) portant sur l'amélioration de l'accessibilité, de la sécurité et de la conformité aux standards internationaux de trois ports stratégiques en Tunisie.

Ce projet concerne les ports de Sousse, Menzel Bourguiba/Bizerte et Radès/La Goulette, considérés comme des infrastructures clés du réseau portuaire national. Il s'inscrit dans une démarche visant à optimiser les conditions d'accès maritime et à renforcer la performance logistique et sécuritaire de ces plateformes.

Selon le communiqué officiel publié le 3 juin 2026, l'exécution du projet nécessitera une approche intégrée en raison de la dispersion géographique des sites et des contraintes logistiques liées à la capacité limitée de stockage sur place.

Un projet en deux phases

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Le contrat prévoit une première phase consacrée à la construction de digues de confinement dans les ports de Menzel Bourguiba et de Sousse, distants de plus de 200 kilomètres, ce qui exigera une coordination logistique et opérationnelle rigoureuse.

Dans une seconde étape, DEME procédera à des travaux de dragage à grande échelle sur l'ensemble des trois sites. L'entreprise mobilisera notamment un navire dragueur aspirateur en marche (TSHD) pour l'exécution des opérations.

Le projet prévoit également une gestion optimisée et durable des matériaux extraits, avec des solutions adaptées à chaque site. À Sousse et Menzel Bourguiba, les sédiments seront réutilisés pour des projets de remblaiement et de récupération de terres.

À Bizerte, une approche mixte sera adoptée, combinant la réutilisation d'une partie des matériaux et le rejet en mer au large pour le reste. À Radès et La Goulette, l'ensemble des matériaux dragués sera pompé vers une zone terrestre dédiée.

Ce contrat vient renforcer la présence du groupe DEME en Afrique du Nord et confirme son expertise dans la réalisation de projets complexes d'infrastructures maritimes dans des conditions opérationnelles exigeantes.

Il s'inscrit dans une dynamique de modernisation des infrastructures portuaires tunisiennes, visant à améliorer la compétitivité logistique du pays et à renforcer son rôle en tant que hub maritime en Méditerranée.

Le groupe belge, fort de 150 ans d'expérience, se positionne comme un acteur majeur dans les domaines du dragage, de l'énergie offshore et des infrastructures marines, avec un chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros en 2025 et une présence internationale sur des projets d'envergure.