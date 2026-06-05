Tunisie: Les douanes tunisiennes annoncent leur pleine mobilisation pour le retour des Tunisiens de l'étranger

La Direction générale des douanes a annoncé, ce vendredi 5 juin 2026, sa pleine préparation pour assurer le bon déroulement de la période de retour des Tunisiens résidant à l'étranger, marquée par une forte affluence aux différents points de passage frontaliers.

Le porte-parole officiel de la douane, le colonel-major Chokri Jabri, a affirmé que l'ensemble des postes frontaliers terrestres, maritimes et aériens sont mobilisés afin de garantir la fluidité du trafic et réduire les délais d'attente. Il a souligné que les services douaniers travaillent à offrir les meilleures conditions d'accueil et de confort, non seulement aux Tunisiens de l'étranger, mais également aux voyageurs algériens et libyens venant passer leurs vacances en Tunisie.

Dans une déclaration accordée ce matin à la Radio nationale, Chokri Jabri a insisté sur la montée en puissance des dispositifs organisationnels et humains déployés pour cette période de pic, qualifiée de sensible en raison du volume important de passagers.

Digitalisation des procédures et gain de temps

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Dans le cadre de la facilitation des démarches, le porte-parole a encouragé les voyageurs à utiliser les applications numériques "Rokhseti" et "Amtiati". Ces outils permettent, selon lui, de simplifier les formalités administratives, d'accélérer le traitement des dossiers et de réduire significativement les temps d'attente aux frontières.

Cette orientation vers la digitalisation s'inscrit dans une stratégie plus large visant à moderniser les services douaniers et à améliorer l'expérience des voyageurs durant les périodes de forte affluence estivale.

Le colonel-major a également rappelé une règle fondamentale de la réglementation tunisienne : l'obligation de déclarer toute somme d'argent dépassant 20 000 dinars tunisiens lors du passage aux frontières. Il a averti que tout manquement à cette obligation expose son auteur à des poursuites judiciaires conformément à la législation en vigueur.

Appel au respect des agents et des règles

Abordant l'organisation générale des flux frontaliers, Chokri Jabri a appelé les Tunisiens résidant à l'étranger à respecter les lois et procédures en vigueur lors de leur entrée ou sortie du territoire national.

Il a insisté sur l'importance du respect des agents douaniers, rappelant que ces derniers travaillent dans des conditions exigeantes et sous forte pression durant la saison estivale, marquée par un afflux massif de voyageurs. Selon lui, la coopération et le respect mutuel constituent des facteurs essentiels pour garantir la fluidité des opérations et la qualité du service.

Les agents, a-t-il précisé, assurent des horaires prolongés afin de permettre un passage ordonné et sécurisé à travers les différents postes frontaliers.

Finalement et non moins important, le porte-parole de la douane a mis en garde contre l'introduction de bagages ou de produits interdits sur le territoire tunisien. Il a appelé les voyageurs à vérifier attentivement le contenu de leurs effets personnels avant le départ et à s'assurer de leur conformité avec la réglementation en vigueur.

Cette mise en garde s'inscrit dans un effort global de prévention des infractions douanières et de sécurisation des flux aux frontières durant la période estivale.