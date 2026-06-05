Tunisie: En vidéo - Une Tunisienne transforme les noyaux de dattes en huiles cosmétiques et alimentaires

5 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Tunisie a mis en lumière une initiative innovante portée par une entrepreneure tunisienne qui valorise les noyaux de dattes issus des oasis de Tozeur en les transformant en huiles cosmétiques et alimentaires.

À travers son projet baptisé "Oasissia", la Tunisienne Mbarka Mbarki a développé une approche originale consistant à convertir ce que l'on considère habituellement comme des déchets agricoles en produits à forte valeur ajoutée.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le PNUD souligne que cette initiative s'inscrit dans une dynamique d'innovation verte, soutenue par le programme Green'it 2, qui a permis à la promotrice de renforcer ses capacités et de structurer son projet.

Le processus de valorisation repose sur l'extraction des huiles à partir des noyaux de dattes, ensuite transformés en produits destinés aux secteurs cosmétique et alimentaire, répondant à des standards de qualité élevés.

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Le projet adopte une démarche "zéro déchet", dans laquelle les résidus issus du processus de transformation ne sont pas rejetés mais réutilisés, notamment dans l'alimentation animale. Cette approche permet de mettre en place un cycle de production durable et respectueux de l'environnement oasien.

Selon les éléments communiqués, cette initiative contribue à renforcer l'économie circulaire locale tout en préservant l'équilibre écologique des oasis de Tozeur, un écosystème particulièrement sensible aux enjeux environnementaux.

Au-delà de sa dimension environnementale, le projet "Oasissia" illustre également le potentiel des ressources locales tunisiennes et la capacité de l'innovation sociale et écologique à générer de nouvelles opportunités économiques dans les régions intérieures.

Cette expérience s'inscrit ainsi dans une dynamique plus large de promotion de l'entrepreneuriat vert en Tunisie, soutenu par des programmes internationaux visant à encourager les solutions durables et la valorisation des ressources naturelles.

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