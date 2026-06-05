Tunisie: Bac 2026 - Un surveillant accusé d'avoir aidé une candidate à tricher

Un enseignant chargé de la surveillance des épreuves du baccalauréat 2026 dans la délégation d'Oum Laarayes, au gouvernorat de Gafsa, a été déféré devant la justice en état de liberté après avoir été accusé d'avoir aidé une candidate à frauder lors de la session principale des examens.

L'information a été annoncée vendredi par Joude Dahman, secrétaire générale adjointe de la Fédération générale de l'enseignement secondaire, lors d'une intervention sur les ondes de Jawhara FM.

Selon la responsable syndicale, l'enseignant concerné aurait, au contraire, signalé une tentative de fraude après avoir découvert qu'une élève était en possession d'un appareil électronique utilisé pour tricher pendant l'examen.

Elle a précisé que l'enseignant avait immédiatement informé le président du centre d'examen conformément aux procédures en vigueur.

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Toutefois, au cours de l'enquête, le père de la candidate aurait affirmé que l'opération de fraude avait été organisée en accord avec l'enseignant surveillant, soutenant que ce dernier aurait dénoncé l'élève après ne pas avoir reçu une somme d'argent convenue avec la famille.

La Fédération générale de l'enseignement secondaire rejette fermement ces accusations et affirme que l'enseignant est innocent. En réaction à cette affaire, les enseignants ont décidé de porter un brassard rouge lors de la surveillance des examens afin d'exprimer leur solidarité avec leur collègue.

Joude Dahman a également critiqué le silence du ministère de l'Éducation et du commissariat régional à l'éducation face à ce qu'elle qualifie de « multiplication des accusations visant les enseignants », estimant que ces situations sont devenues récurrentes dans un climat marqué, selon elle, par la montée des violences et des tensions dans le secteur éducatif.