Tunisie: Yasmine Hammamet élue plus belle plage du monde en 2026 selon un classement scientifique de TUI

La plage de Yasmine Hammamet en Tunisie a été classée première au monde dans le "Beautiful Beach Index" 2026 publié par le groupe touristique international TUI, qui s'appuie sur une analyse scientifique des caractéristiques visuelles des plages à travers le monde.

Avec un score de 8,10 sur 10, le site tunisien devance plusieurs destinations touristiques majeures, confirmant la place de la Tunisie parmi les destinations balnéaires les plus attractives au niveau international.

Un classement basé sur une analyse scientifique des paysages

Contrairement aux classements traditionnels basés sur des sondages ou des avis de voyageurs, l'étude de TUI repose sur une analyse d'images assistée par des critères scientifiques.

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Les chercheurs ont évalué des centaines de plages dans le monde en prenant en compte plusieurs paramètres visuels, notamment : la couleur et la saturation de l'eau, la luminosité et la qualité du sable, la proportion de sable visible sur l'image et l'équilibre global du paysage côtier et son environnement naturel.

Ces éléments ont été combinés pour établir un "Beautiful Beach Index" permettant de mesurer objectivement l'esthétique des littoraux.

En effet, selon le rapport, la plage de Yasmine Hammamet se distingue particulièrement par la vibrance de ses eaux turquoise, la qualité de son sable doré et la faible présence d'urbanisation visible, ce qui renforce son attractivité visuelle.

Le site, qui s'étend sur environ quatre kilomètres, est également reconnu pour ses eaux calmes de la Méditerranée, faisant de la zone une destination privilégiée pour les familles et les amateurs d'activités nautiques.

Avec cette première place, la Tunisie s'impose comme la seule destination arabe et africaine à atteindre le sommet du classement mondial.

Cette performance confirme la compétitivité du produit touristique tunisien, notamment dans le segment balnéaire, face à des destinations fortes telles que la Turquie, les Caraïbes ou la Méditerranée européenne.

Une domination turque dans le reste du classement

Derrière la Tunisie, la Turquie occupe une place dominante avec plusieurs plages classées dans le top 10 mondial, notamment à Bodrum, Belek et Gündoğdu, confirmant la forte présence de ses stations balnéaires dans les standards internationaux de beauté côtière.

On retrouve également dans le classement des destinations en Grèce, à Malte, en Égypte, à Chypre et à Sainte-Lucie, illustrant la diversité géographique des plages analysées.

Ce classement intervient dans un contexte de reprise du secteur touristique en Tunisie, porté par une demande croissante pour les destinations méditerranéennes combinant accessibilité, climat ensoleillé et rapport qualité-prix compétitif.

Pour les experts du secteur, cette reconnaissance internationale pourrait renforcer davantage l'image de la Tunisie sur les marchés européens, principaux émetteurs de touristes vers le pays, et consolider la position de Yasmine Hammamet comme l'un des pôles balnéaires phares de la Méditerranée.

Au-delà de la simple distinction esthétique, ce type de classement contribue également à valoriser les efforts de structuration de l'offre touristique tunisienne, notamment en matière d'infrastructures, de services et de promotion internationale.