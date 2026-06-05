Afrique: Les États-Unis réduisent leur réseau de traitement des visas en Afrique à 20 hubs - La Tunisie exclue du réseau

Les États-Unis s'apprêtent à procéder à une restructuration majeure de leur dispositif consulaire en Afrique, en réduisant le nombre de postes diplomatiques habilités à traiter les demandes de visas de près de 50 à seulement 20 "hubs" régionaux.

Selon une dépêche de l'Associated Press (AP News), confirmée par plusieurs sources diplomatiques, cette réforme devrait être mise en oeuvre dans les prochaines semaines. Elle s'inscrit dans une politique plus large de durcissement des conditions d'entrée sur le territoire américain et de rationalisation des ressources consulaires à l'étranger.

Les 20 centres retenus pour le traitement des visas en Afrique sont les suivants : Abidjan (Côte d'Ivoire), Accra (Ghana), Addis-Abeba (Éthiopie), Cape Town et Johannesburg (Afrique du Sud), Dakar (Sénégal), Dar es Salaam (Tanzanie), Djibouti (Djibouti), Kampala (Ouganda), Kigali (Rwanda), Kinshasa (République démocratique du Congo), Lagos (Nigeria), Lomé (Togo), Luanda (Angola), Malabo (Guinée équatoriale), Monrovia (Liberia), Nairobi (Kenya), Port-Louis (Maurice), Praia (Cap-Vert) et Yaoundé (Cameroun).

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Ces centres concentreront désormais l'ensemble des demandes de visas pour les pays africains non retenus comme plateformes de traitement, tandis que les autres ambassades et consulats conserveront uniquement des fonctions limitées, notamment l'assistance aux citoyens américains et certaines missions diplomatiques.

Selon The Washington Post, cette réorganisation traduit une volonté d'optimisation administrative et de renforcement des contrôles migratoires. Le Los Angeles Times souligne pour sa part que cette centralisation pourrait entraîner une hausse des coûts et des délais pour les demandeurs africains, en raison des déplacements obligatoires vers des pays tiers.

La Tunisie exclue des hubs

La Tunisie figure parmi les pays directement concernés par cette réforme, dans la mesure où elle ne fait pas partie des 20 hubs africains retenus par les autorités américaines.

Concrètement, les demandeurs tunisiens de visas pour les États-Unis devront désormais se rendre dans l'un des pays désignés comme centre régional (probablement le plus proche géographiquement et administrativement) afin de déposer leurs dossiers, passer les entretiens consulaires et finaliser leurs procédures.

Cette évolution représente un changement significatif pour les citoyens tunisiens, notamment en matière de mobilité et de coûts. Elle implique non seulement des frais supplémentaires liés au déplacement et au séjour à l'étranger, mais également des délais potentiellement plus longs en raison de la concentration des demandes sur un nombre réduit de centres.

À cela s'ajoute un durcissement parallèle des conditions financières d'obtention de visa. Selon les informations relayées par l'Associated Press et analysées par The Washington Post, les autorités américaines envisagent de maintenir un système de garanties financières pouvant atteindre jusqu'à 15 000 dollars pour certaines catégories de visas, dans le cadre de leur politique de lutte contre le dépassement de séjour.

Cette double contrainte (éloignement des centres de traitement et exigences financières renforcées) risque d'avoir un impact direct sur les étudiants, les hommes d'affaires, les familles et les voyageurs tunisiens souhaitant se rendre aux États-Unis.

Plus largement, les analystes cités par le Los Angeles Times estiment que cette réforme pourrait accentuer les inégalités d'accès au visa entre les pays africains, en fonction de leur proximité avec les hubs régionaux et de leur capacité financière à absorber les coûts additionnels.