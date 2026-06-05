Tunisie-États-Unis - Mohamed Ali Nafti plaide pour un renforcement du partenariat stratégique

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a participé, le jeudi 4 juin 2026, à la réception officielle organisée par l'Ambassade des États-Unis en Tunisie à l'occasion de la célébration de la fête de l'Indépendance américaine.

Dans son allocution, le ministre a souligné la profondeur et la solidité des relations d'amitié et de coopération qui unissent la Tunisie et les États-Unis depuis plus de 229 ans. Il a insisté sur l'importance de poursuivre les efforts communs afin de renforcer et de développer davantage ces relations dans divers domaines, conformément aux aspirations des deux peuples amis, dans un esprit de confiance et de respect mutuels.

Il a également salué la coïncidence de cette célébration avec le 70e anniversaire de l'indépendance de la Tunisie, ce qui lui confère une dimension symbolique particulière, les États-Unis ayant figuré parmi les pays ayant soutenu la Tunisie durant sa lutte pour la libération nationale.

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Le ministre s'est félicité de la dynamique positive que connaissent les relations bilatérales ainsi que de la coopération dans les domaines économique, sécuritaire, commercial, scientifique et universitaire, notamment à la suite des visites de haut niveau organisées récemment. Il a exprimé son souhait de voir reprendre prochainement les différents mécanismes de concertation et de coopération bilatérales.

Dans ce contexte, il a souligné l'importance de faciliter davantage la mobilité entre les deux pays, d'élargir les perspectives des échanges commerciaux et touristiques et de renforcer les programmes scientifiques, dans l'intérêt commun des deux parties. Il a également mis en avant le rôle essentiel joué par la communauté tunisienne résidant aux États-Unis dans le renforcement des liens de communication et de compréhension mutuelle entre les deux peuples.

En conclusion de son intervention, le ministre a affirmé que la célébration de la fête de l'Indépendance américaine constitue une occasion de réaffirmer l'attachement commun aux valeurs de liberté, de justice, de coexistence pacifique et de dignité humaine, considérées comme des principes fondamentaux pour soutenir la stabilité et promouvoir la prospérité aux niveaux régional et international, tout en rappelant l'importance de la juste cause palestinienne.

De son côté, l'Ambassadeur des États-Unis en Tunisie s'est déclaré satisfait du niveau des relations bilatérales et de leur évolution positive. Il a réaffirmé l'engagement de son pays à poursuivre le renforcement de la coopération dans divers secteurs stratégiques et à encourager les entreprises américaines à investir en Tunisie, dans l'intérêt mutuel des deux pays.

L'Ambassadeur a également adressé ses meilleurs voeux de réussite à l'équipe nationale tunisienne pour sa participation à la Coupe du monde de football qui se déroulera en Amérique du Nord.