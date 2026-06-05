Tunisie: Shanghai - L'ONTT renforce sa coopération avec les géants chinois du voyage

En marge de la participation de la Tunisie au salon international ITB China 2026, organisé à Shanghai, l'Office national du tourisme tunisien (ONTT) a mené une série de rencontres professionnelles stratégiques avec plusieurs acteurs majeurs du secteur du tourisme et du voyage en Chine.

Conduite par le directeur général de l'ONTT, Mehdi Haloui, cette mission vise à renforcer la présence de la destination tunisienne sur le marché chinois, considéré parmi les plus prometteurs au monde en matière de tourisme émetteur.

À cette occasion, plusieurs réunions ont été organisées avec de grandes plateformes numériques, des agences de voyage en ligne, des tour-opérateurs ainsi que des institutions spécialisées dans le tourisme et les nouvelles tendances du voyage.

Parmi les principaux temps forts de cette visite figure la rencontre avec la plateforme Xiaohongshu, l'un des leaders chinois du tourisme numérique et des contenus de voyage. Les discussions ont porté sur les mécanismes de promotion de la Tunisie auprès des jeunes voyageurs chinois et des touristes indépendants, notamment à travers les influenceurs et les contenus digitaux.

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L'ONTT a en outre tenu des réunions avec les groupes Trip.com Group, Fliggy et Tongcheng Travel afin d'examiner les possibilités de lancement de campagnes promotionnelles conjointes et d'explorer les nouvelles tendances liées au tourisme numérique et aux réservations en ligne.

Dans le cadre du développement de l'offre touristique tunisienne sur le marché asiatique, des rencontres ont aussi été organisées avec plusieurs grands tour-opérateurs chinois. Les échanges ont porté sur la mise en place de nouveaux programmes touristiques vers la Tunisie, incluant le tourisme culturel, saharien, balnéaire, le tourisme d'affaires ainsi que le tourisme haut de gamme.

Par ailleurs, les discussions engagées avec le groupe Spring Autumn ont permis d'aborder les perspectives de renforcement de la connectivité aérienne et les moyens de faciliter les flux de touristes chinois vers la Tunisie.

À travers cette participation à l'ITB China 2026, l'Office national du tourisme tunisien réaffirme sa volonté de consolider le positionnement de la Tunisie sur les marchés asiatiques et de développer de nouveaux partenariats internationaux susceptibles de soutenir la compétitivité et la visibilité de la destination tunisienne à l'échelle mondiale.