Ile Maurice: Saisie record à l'aéroport

Une opération ciblée menée ce jeudi 4 juin à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam a abouti à la saisie d'environ 62,5 kilogrammes de cannabis, d'une valeur estimée à Rs 94,5 millions sur le marché noir. Trois personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire.

À l'arrivée d'un vol Air Mauritius en provenance de Londres-Gatwick, des officiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) et des Douanes ont procédé au profilage de deux passagers à leur descente d'avion. Quatre bagages à roulettes en leur possession ont été soumis au scanner, révélant des anomalies suspectes. Les deux voyageurs ont alors été conduits au bureau de la Customs Anti-Narcotics Section pour une fouille approfondie.

Les valises contenaient bien de la drogue, et les deux individus ont été immédiatement placés en état d'arrestation.

Au cours de leur interrogatoire, les deux suspects ont mis en cause un troisième homme ayant voyagé sur le même vol et ayant quitté l'aéroport avant leur interception. Une opération conjointe impliquant l'ADSU et la Traffic Branch a aussitôt été déclenchée, conduisant à l'arrestation de ce dernier.

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Les trois mis en cause, ainsi que les pièces à conviction, ont été acheminés au quartier général de l'ADSU pour la poursuite de l'enquête. L'opération, supervisée par le commissaire de police, s'inscrit dans le cadre de l'Objectif 1 du Plan stratégique de la police 2026-2028, visant à renforcer les contrôles aux points d'accès du pays dans la lutte contre le trafic de stupéfiants.