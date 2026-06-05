Ile Maurice: Me Siv Potayya écrit la bible du droit bancaire pour ses 35 ans de barreau

C'est à la municipalité de Port-Louis que l'ouvrage de Me Siv Potayya, Law of Banking in Mauritius, a été lancé, mercredi 27 mai. Un vernissage qui a réuni plusieurs personnalités du monde juridique, financier et politique, notamment le président de la République Dharam Gokhool, l'Attorney General Gavin Glover, Senior Counsel, le président du Bar Council, Me Antoine Domingue, Senior Counsel, l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice et président de la SBM Bank (Mauritius) Ltd, Rundheersing Bheenick, ainsi que la Lord-maire, Christelle Pondard.

Fruit de dix années de recherches, cet ouvrage de 263 pages rassemble les principaux textes, principes et références du droit bancaire mauricien - une branche du droit dont les sources sont, selon l'auteur, éparpillées entre lois, règlements et décisions judiciaires. «Tous les avoués et les avocats ont un peu de mal lorsqu'ils traitent une affaire bancaire. Ils ne savent pas où chercher. J'ai voulu tout rassembler dans un seul livre pratique», a expliqué Me Potayya.

Me Domingue a salué une «entreprise substantielle et impressionnante» tandis que Rundheersing Bheenick a qualifié l'ouvrage de «guide précieux» dans un secteur où un cadre juridique solide demeure indispensable. Gavin Glover a rappelé que la certitude juridique constitue un élément fondamental de la crédibilité de l'île en tant que centre financier international.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le président Gokhool a quant à lui évoqué les défis croissants liés à la numérisation du secteur bancaire, à la cybersécurité et à l'émergence des nouvelles technologies financières. S'inspirant d'Albert Camus - «Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde» -, Me Potayya a déclaré que «mal comprendre le droit bancaire, mal l'expliquer ou mal conseiller ses clients sur cette matière revient également à ajouter au malheur du monde».

Cette publication revêt également une dimension personnelle. Au lendemain du lancement, l'auteur célébrait ses 35 ans de pratique au barreau. Entré dans le secteur bancaire le 2 novembre 1983, avant d'embrasser la profession d'avocat, il présente cet ouvrage, son cinquième, comme la synthèse de plus de 40 années d'expérience. «Au lieu de recevoir un cadeau, avec ce livre, j'offre un cadeau à mon pays», a-t-il déclaré.