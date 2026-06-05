Ile Maurice: Cyclisme - Tiano Da Silva fait parler sa puissance, Guillaume Deurweilher reste en jaune

Les attaques n'ont pas été nombreuses, hier, lors de la 2e étape du Tour de Maurice 2026. La seule échappée du jour s'est formée sur le tard avec deux téméraires, mais qui n'ont pas été en mesure de résister au retour du peloton. C'est au terme d'un sprint massif que le Sud-Africain Tiano Da Silva (The Joyrun & Hurricane CT) s'est imposé à Cascavelle.

Sur la longue partie en faux-plat montant après le départ à Cascavelle, le peloton est resté groupé. Il y a des tentatives d'attaques sans lendemain sur l'autoroute en direction de Plaine-Magnien et dans la montée de Cluny, un certain nombre de coureurs ont été lâchés. C'est au retour sur l'autoroute qu'une vraie échappée de deux coureurs s'est formée avec l'Ougandais de la Team Amani, Lawrence Lorot et le Malaisien Muhammad Nur Aiman Mohd Zariff de la Terengganu CT. Ils parviendront à prendre plus d'une minute d'avance.

Dans la partie montante entre La Flora et Bois-Chéri, leur avance allait commencer à diminuer car le peloton s'était mis en chasse. Dans la montée de Grand-Bassin, Lorot, qui avait le maillot vert des Rush sur les épaules, faisait belle impression. Mais, derrière, les poursuivants se rapprochaient de plus en plus avec Aurélien de Comarmond notamment à la planche. Le Mauricien travaillait clairement pour emmener son coéquipier Tiano Da Silva au sprint.

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C'est ainsi que peu après Pétrin, les deux fuyards furent repris. Les vingt derniers kilomètres furent avalés à vitesse grand V. Bien lancé par ses camarades, Tiano Da Silva régla le sprint final devant le Portugais de la Terengganu, Juan Pedro Navarro, déjà troisième lors de la première étape et Guillaume Deurweilher du Club cycliste Saint-Louisien. Celui-ci conserve ainsi son maillot jaune.

L'Ougandais Lawrence Lorot et le Malaisien Muhammad Nur Aiman Mohd Zariff, ici en action dans la montée de Grand-Bassin, ont été les seuls à avoir créé une échappée mais leurs efforts ne seront pas récompensés.

Alexandre Mayer termine juste derrière ce trio dans le même temps. Le leader de la Team MCB-Maurice progresse de quatre rangs au général et ne perd donc pas de temps par rapport aux favoris annoncés pour la victoire finale.

L'enseignement principal que l'on peut tirer après cette deuxième étape est que rien n'est fait en ce qui concerne le classement général. Jusqu'ici, la plupart des équipes ayant dans leurs rangs un vainqueur potentiel ont préféré observer leurs adversaires tout en se préservant. C'est donc aujourd'hui, à l'occasion de l'étape reine, que les forces en présence vont se découvrir.

Avec la montée de Fantaisie, puis dans la foulée celle de Plaine-Champagne, et avec comme bouquet final le col de Bassin-Blanc, les grimpeurs seront servis. Le lauréat de cette édition 2026 devrait être connu au bout des 125 kilomètres à Avalon, Bois-Chéri. D'ici là, les paris restent ouverts !