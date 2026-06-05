Congo-Brazzaville: Musique - Une matinée dominicale avec Doudou Copa à Kintélu

L'artiste musicien Doudou Copa va donner un concert acoustique le 7 juin, à l'espace Jeef Monano en face du grand hôtel de Kintélé, dans la commune urbaine éponyme.

Le concert organisé par 9.4 Agences que manage Homany Akanati intervient après le celui donné par l'artiste musicien congolais résident en France, Ebalé Soulnabiso, le 10 mai dernier. Le choix porté par cette agence sur Doudou Copa de Mi-Amor autour de la piscine de Jeef Monano s'explique par le fait de valoriser la rumba congolaise. Comme les établissements Makosophie qui ont la vision de promouvoir la musique congolaise, 9.4 Agences et l'espace Jeef Monano se sont jetés dans le même panier.

«Nous avons aujourd'hui besoin de la rumba qui se fait rare sur la scène musicale congolaise depuis un moment. Doudou Copa est l'un des précurseurs de cette musique, le voir sur scène à tout moment est une façon de faire vivre la rumba qui est notre patrimoine», a signifié Homany Akanati.

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Loin d'être acoustique, le concert que donnera Doudou Copa de Mi-Amor sera 100% typique. Le but étant de mettre de l'ambiance et de donner le goût a toutes les personnes qui y seront. Aussi, les mélomanes de la bonne musique savent que Doudou Copa de Mi-Amor a un répertoire très riche, d'où, il est difficile avec lui d'avoir un concert monotonique. «La musique a besoin d'être valorisée et nous ne pouvons pas donner les mêmes titres aux différents concerts ... Les gens vont se fatiguer. Les mélomanes vont écouter le parcours de Doudou Copa de Mi-Amor jusqu'aux extraits du prochain opus», a expliqué l'organisateur de ce concert.

Le manager de 9.4 Agences annonce qu'après la production scénique de Doudou Copa de Mi-Amor, d'autres grands noms seront produits. «Nous sommes déjà en pourparlers avec les grands noms de la musique congolaise pour des spectacles de couleurs, afin de confirmer notre volonté de promouvoir cette musique à travers 9.4 Agences. Et le Jeef Monano est pour nous un lieu qui donne l'occasion aux artistes congolais et d'ailleurs de s'exprimer pleinement à travers leurs oeuvres, avec la création du nouveau podium afin de mettre en lumière notre musique.

Car, il est temps de la soutenir et la remettre en lumière», a expliqué Homany Akanati.

Le manager de 9.4 Agences estime que le Congolais devrait commencer à croire à sa musique, aux artistes de son pays et aux opérateurs culturels, en leur donnant la chance et l'opportunité de mettre en valeur la couleur tricolore vert-jaune-rouge. Les pouvoirs publics, notamment le ministère de tutelle ainsi que les partenaires, sont appelés à soutenir les artistes et les opérateurs culturels, afin de leur permettre de réaliser des exploits.

Notons qu'outre la promotion de la rumba congolaise, 9.4 Agences qui valorise le tourisme congolais organise une excursion, le 6 juin, à Maty village, à Lifoula centre, pour une journée de détente dans la nature. Puis le 12 juillet l'agence relancera le majestueux fleuve Congo avec ses différentes croisières nautiques.