Congo-Brazzaville: Salon Osiane 2026 - Les femmes invitées à transformer les défis du numérique en opportunités

« Rien n'est impossible pour une femme qui veut aller de l'avant, mais il va falloir se former pour être compétente. » C'est par ces mots inspirants que Princia Louha, étudiante et participante, a résumé l'ambiance qui a régné le 4 juin au Salon international de la technologie et de l'innovation de l'Afrique centrale (Osiane).

Dans le cadre des activités de la 10e édition du salon Osiane, l'atelier « Womanety inTech » a tenu toutes ses promesses. Placée sur le thème « L'audace des femmes qui transforment les défis en opportunités », cette rencontre a mis en lumière la force motrice des femmes dans l'économie numérique.

L'objectif principal était clair, à savoir promouvoir l'inclusion et le leadership des femmes dans les domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie, des arts et des mathématiques (Steam). Pour y parvenir, les échanges se sont articulés autour de trois piliers fondamentaux, notamment le renforcement des capacités techniques et managériales, la visibilité des profils féminins dans un secteur encore trop masculin, et la résilience face aux obstacles de l'écosystème numérique africain.

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Preuve de l'importance capitale de l'événement, l'atelier s'est déroulé en présence d'Ines Bertille Ingani Voumbo-Yalo, ministre de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement, venue apporter le soutien institutionnel de l'État à cette cause.

Inspirer par l'exemple pour booster la jeunesse congolaise

Animé par des femmes leaders de l'industrie technologique, l'atelier ciblait tout particulièrement les jeunes filles et étudiantes. Loin des grands discours théoriques, les panélistes ont choisi la carte de la sincérité et du partage d'expérience. En se servant de leurs propres parcours, souvent semés d'embûches, elles ont démontré concrètement comment transformer un obstacle en levier de réussite.

Une stratégie payante qui a littéralement boosté l'engagement des jeunes participantes congolaises, prêtes à libérer leur potentiel pour participer activement au développement économique du pays.

À la sortie de la salle, l'enthousiasme était palpable. Les participantes ont unanimement salué l'engagement des panélistes ainsi que l'initiative des organisateurs du salon Osiane. « Je sors de cette rencontre très motivée puisque c'était un véritable moment d'inspiration. J'ai finalement compris que nous sommes les actrices de notre propre vie », q confié Princia Louha.

La compétence et la formation restent désormais les clés pour que ces jeunes femmes s'emparent définitivement des opportunités de demain.