Angola: L'achèvement de la construction de l'Hôpital universitaire est prévu pour le premier semestre 2027

Luanda — La construction de l'hôpital universitaire de Luanda devrait s'achever au premier semestre 2027, a annoncé ce vendredi le ministre de l'Enseignement supérieur, des Sciences, des Technologies et de l'Innovation, Albano Vicente Lopes Ferreira.

Cette prévision a été communiquée à la presse à l'issue d'une visite au site du futur hôpital, situé dans le quartier de Camama-Sapu, par le président de la République, João Lourenço.

Selon le ministre, le projet est actuellement réalisé à environ 30 % et affiche des progrès encourageants par rapport à la dernière évaluation technique effectuée sur place, malgré un léger retard par rapport au calendrier initial.

Albano Ferreira a assuré que tout est mis en oeuvre pour accélérer les travaux et garantir l'achèvement du projet dans les délais nouvellement fixés.

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Conçu comme un centre hospitalier universitaire de niveau tertiaire et de haute complexité, l'hôpital universitaire de Luanda sera en mesure de fournir des soins médicaux spécialisés et d'assurer la formation pratique des étudiants et des professionnels de la santé.

L'unité comprendra des services de médecine interne, des spécialités chirurgicales, de l'imagerie avancée, des blocs opératoires, des soins intensifs et des technologies modernes de diagnostic et de traitement, notamment la chirurgie robotique et un équipement d'imagerie par résonance magnétique (IRM) de pointe.

Le ministre a également annoncé le transfert de l'actuelle faculté de médecine de l'université Agostinho Neto vers le nouveau complexe universitaire, où des projets de construction d'infrastructures académiques et scientifiques sont en cours.

Outre sa vocation académique, l'hôpital sera intégré au Système national de santé et prendra en charge les patients nécessitant des soins de niveau tertiaire.

D'une superficie d'environ 40 000 mètres carrés, dont 18 100 de surface bâtie, l'unité disposera de 144 lits d'hospitalisation, dont 12 lits de soins intensifs et 20 lits d'isolement.

La construction, débutée en novembre 2024, est réalisée par l'entreprise suisse Mitrelli Group, pour un investissement estimé à 99 millions de dollars américains.

Rattaché à la Faculté de médecine de l'Université Agostinho Neto, l'Hôpital universitaire de Luanda fera également office de centre de recherche biomédicale, de plateforme de résidence médicale et d'espace de formation postdoctorale, contribuant ainsi au renforcement des capacités nationales de formation des professionnels de santé.