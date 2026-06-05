Angola: João Lourenço fait le point sur l'avancement des travaux de construction de l'Hôpital universitaire

Luanda — Le président João Lourenço inspecte ce vendredi l'état d'avancement des travaux du futur hôpital universitaire de Luanda, une infrastructure située dans le quartier de Camama-Sapu, visant à renforcer les capacités du secteur de la santé du pays en matière de soins, d'enseignement et de recherche.

Lors de cette visite, le chef de l'État, accompagné de la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, et d'autres membres de l'Exécutif, reçoit des informations techniques sur l'avancement du projet, dont la construction est réalisée à environ 30 %.

Il s'agit de la deuxième visite du président sur le site, après celle d'août 2025 dans le cadre du suivi des grands projets stratégiques du secteur social.

Intégré au nouveau campus de l'Université Agostinho Neto (UAN), dans le quartier de Vila Rubra, le futur hôpital universitaire de Luanda regroupera, au sein d'une même structure, les fonctions de soins, d'enseignement, de recherche et de formation spécialisée.

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Le projet occupera une superficie d'environ 40 000 mètres carrés, dont 18 100 mètres carrés de surface bâtie, répartis dans plusieurs bâtiments interconnectés.

L'établissement disposera de 144 lits d'hospitalisation et comprendra des services de soins intensifs, d'isolement, d'urgences, un bloc opératoire, un service d'imagerie médicale, un laboratoire d'analyses, des consultations externes, une pharmacie, une morgue et un système intégré de traitement des déchets hospitaliers.

Parmi ses principales caractéristiques techniques figurent 12 lits de soins intensifs, 20 lits d'isolement et une morgue équipée de 18 chambres froides, ainsi que des services spécialisés en diagnostic non invasif, des ateliers biomédicaux et un centre technique hospitalier.

Selon les responsables du projet, la construction a débuté en novembre 2024 et devrait s'achever fin 2026.

D'un budget d'environ 99 millions de dollars américains, le projet est réalisé par l'entreprise suisse Mitrelli Group.

L'hôpital sera rattaché à la Faculté de médecine de l'Université Agostinho Neto et fera office d'hôpital universitaire, de centre de recherche biomédicale, de plateforme de résidence médicale et d'espace de formation postdoctorale.

Grâce à cette infrastructure, l'Exécutif entend renforcer la formation pratique des professionnels angolais en médecine, soins infirmiers, chirurgie, analyses cliniques, imagerie et santé publique, afin de contribuer à réduire la dépendance extérieure en matière de spécialisation médicale.

Le concept architectural du projet comprend six grands volumes structurels, des jardins suspendus, des cours intérieures et des circuits techniques différenciés, inspirés des modèles contemporains des hôpitaux universitaires européens.

Outre la composante hospitalière, le projet intègre des solutions axées sur la durabilité et la fonctionnalité, notamment des couloirs techniques indépendants, des systèmes de gestion des déchets biologiques, une ventilation naturelle et la possibilité d'une extension modulaire.

Les experts du secteur estiment que l'Hôpital universitaire de Luanda pourrait devenir le principal centre hospitalier universitaire du pays et un pôle de référence pour la recherche médicale en Afrique australe.