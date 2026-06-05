Angola: L'ambassadeur du Mali salue l'impact du Plan national de développement du sport

5 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par IN/WR/SB

Luanda — L'ambassadeur du Mali en Angola, Seydoux Coulibaly, a salué jeudi à Luanda l'impact du Plan national de développement du sport 2024-2027 (PLANADESPORTO), qu'il considère comme un modèle pour la conception et la mise en oeuvre de projets dans son pays, selon un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports (MINJUD).

Le PLANADESPORTO est le principal plan directeur du gouvernement angolais visant à optimiser les infrastructures, l'industrie et la pratique sportive dans le pays. Ce plan est aligné sur le Plan national de développement (PDN 2023-2027) et soutient cinq axes stratégiques, mettant l'accent sur le sport fédéré, scolaire, communautaire, intermédiaire-supérieur et de haut niveau.

Selon un communiqué du ministère, le diplomate, qui a rencontré le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, au sujet de la coopération sportive entre les deux pays, a déclaré que le Mali souhaitait suivre le même modèle que PLANADESPORTO.

Seydoux Coulibaly a exprimé son intérêt pour l'établissement de partenariats avec le ministère de la Jeunesse et des Sports (MINJUD) afin de mettre en oeuvre des actions de développement sportif et de renforcer la coopération sportive et de jeunesse avec le Mali.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Rui Falcão s'est dit prêt à accueillir des athlètes paralympiques maliens pour des stages d'entraînement au complexe sportif José Armando Sayovo, situé à Caxito, dans la province de Bengo.

Le ministre a cité en exemple les sports de combat dans lesquels le pays excelle sur le continent africain, manifestant ainsi son intérêt pour le partage d'expérience. Il a notamment mis en avant le karaté, le judo et les arts martiaux mixtes (MMA), disciplines dans lesquelles l'Angola est champion du monde.

Rui Falcão Pinto de Andrade a également souligné les investissements importants que le pays réalise dans la construction d'infrastructures, notamment les 14 pavillons et le stade Vici António, dans la province d'Uige, et le stade Daniel Cassoma Lutucuta, à Huambo.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.