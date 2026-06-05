Angola: L'ambassadeur du Mali salue l'impact du Plan national de développement du sport

Luanda — L'ambassadeur du Mali en Angola, Seydoux Coulibaly, a salué jeudi à Luanda l'impact du Plan national de développement du sport 2024-2027 (PLANADESPORTO), qu'il considère comme un modèle pour la conception et la mise en oeuvre de projets dans son pays, selon un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports (MINJUD).

Le PLANADESPORTO est le principal plan directeur du gouvernement angolais visant à optimiser les infrastructures, l'industrie et la pratique sportive dans le pays. Ce plan est aligné sur le Plan national de développement (PDN 2023-2027) et soutient cinq axes stratégiques, mettant l'accent sur le sport fédéré, scolaire, communautaire, intermédiaire-supérieur et de haut niveau.

Selon un communiqué du ministère, le diplomate, qui a rencontré le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, au sujet de la coopération sportive entre les deux pays, a déclaré que le Mali souhaitait suivre le même modèle que PLANADESPORTO.

Seydoux Coulibaly a exprimé son intérêt pour l'établissement de partenariats avec le ministère de la Jeunesse et des Sports (MINJUD) afin de mettre en oeuvre des actions de développement sportif et de renforcer la coopération sportive et de jeunesse avec le Mali.

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Rui Falcão s'est dit prêt à accueillir des athlètes paralympiques maliens pour des stages d'entraînement au complexe sportif José Armando Sayovo, situé à Caxito, dans la province de Bengo.

Le ministre a cité en exemple les sports de combat dans lesquels le pays excelle sur le continent africain, manifestant ainsi son intérêt pour le partage d'expérience. Il a notamment mis en avant le karaté, le judo et les arts martiaux mixtes (MMA), disciplines dans lesquelles l'Angola est champion du monde.

Rui Falcão Pinto de Andrade a également souligné les investissements importants que le pays réalise dans la construction d'infrastructures, notamment les 14 pavillons et le stade Vici António, dans la province d'Uige, et le stade Daniel Cassoma Lutucuta, à Huambo.