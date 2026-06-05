Angola: L'ambassadrice en Allemagne participe à une visite dans le Land de Sarre

Luanda — L'ambassadrice d'Angola en Allemagne, Maria Isabel de Resende Encoge, a participé mercredi à une visite d'information et d'échanges institutionnels en Sarre, à l'invitation du président fédéral allemand, Frank-Walter Steinmeier.

Selon une note de l'ambassade d'Angola à Berlin transmise à ANGOP, cette initiative a réuni des chefs de missions diplomatiques, des représentants d'organisations internationales et des membres d'autres représentations accréditées en Allemagne, afin d'approfondir la compréhension du contexte économique, social, culturel et institutionnel de cet État fédéré.

Cette action s'inscrivait dans le cadre des initiatives de rapprochement et de dialogue menées par la présidence fédérale allemande avec le corps diplomatique, afin de permettre aux participants de découvrir le potentiel stratégique de la Sarre et ses principaux projets en matière de développement, d'innovation et de coopération internationale.

Au cours de sa visite, la diplomate angolaise a participé à des séances d'information institutionnelles, à des rencontres avec les autorités locales et a visité des centres de recherche situés sur le campus de l'Université de la Sarre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le programme comprenait également une visite des forges de Völklingen, considérées comme les seules forges au monde entièrement préservées de l'apogée de l'industrialisation et classées au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Un autre moment fort du programme a été la visite de la manufacture de faïence et de céramique Villeroy & Boch, une marque allemande forte de plus de 270 ans d'histoire et internationalement reconnue pour la qualité de ses produits.

Les participants ont également pris part à des activités d'échange visant à promouvoir le dialogue et à renforcer la compréhension mutuelle entre les représentants diplomatiques et institutionnels.

La participation de Maria Isabel de Resende Encoge témoigne de l'engagement du pays à approfondir ses relations diplomatiques et à identifier de nouvelles opportunités de coopération avec ses partenaires internationaux.

Située dans le sud-ouest de l'Allemagne, à la frontière de la France et du Luxembourg, la Sarre est reconnue pour sa tradition industrielle, notamment dans les secteurs minier et sidérurgique, et s'affirme comme un pôle d'innovation, de recherche scientifique et de développement technologique majeur.

La région abrite également des entreprises leaders des secteurs automobile, industriel et technologique, bénéficiant de sa situation stratégique au coeur de l'Europe.