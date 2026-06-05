Angola: Le SOS Enfants enregistre plus de 19 000 signalements de violences envers des mineurs

Luanda — 19 440 signalements de violences envers des enfants ont été enregistrés de janvier à avril de cette année, par le SOS Enfants via la ligne d'assistance téléphonique 15015, dans tout le pays, avec la province de Benguela en tête de liste.

Ces données ont été présentées jeudi par la directrice adjointe de l'Institut national de l'enfance (INAC), Rosalina Domingos, lors de la cérémonie d'ouverture du 3e Forum sur la protection et la sécurité de l'enfance, qui s'est tenu à l'Institut supérieur de police et de sciences criminelles (ISCC) Osvaldo Serra Van-Dunem, à Luanda.

Cet événement, organisé dans le cadre des commémorations de la Journée internationale des enfants victimes innocentes d'agression (4 juin), visait à renforcer le partenariat entre les différentes institutions chargées de la protection de l'enfance dans le pays et à aborder, entre autres, le problème des abus sexuels sur mineurs.

Selon la responsable, la province de Benguela arrive en tête du nombre de cas signalés avec 1 680, suivie de la province de Luanda (1 420 cas) et de la province de Bié (1 330 cas).

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Sans fournir de données comparatives, Rosalina Domingos a indiqué que le nombre de cas avait augmenté au cours de la même période, parmi lesquels 495 liés à des abus sexuels sur mineurs à travers le pays.

« Lorsque nous recevons un signalement, nous contactons les points focaux, à savoir la Police nationale, les administrations municipales via le service d'action sociale et les services municipaux de santé, afin d'analyser le cas, car nombre de ces abus se produisent au sein de la famille », a-t-elle expliqué.

Rosalina Domingos a souligné que les violences faites aux enfants constituent un crime public, inscrit dans la loi 25/11 relative à la protection et au développement intégral de l'enfant, et que la protection des mineurs est la responsabilité de toute la société.

Lors de cet événement, auquel ont participé des partenaires engagés dans la protection de l'enfance, des sujets tels que « Le problème des abus sexuels sur les enfants » et « Les violences sexuelles en Angola : une perspective sociale sur le phénomène » ont été abordés.

Le 4 juin marque la Journée internationale des enfants victimes innocentes d'agression. Instituée par les Nations Unies, cette journée vise à sensibiliser le public à toutes les formes de violence, qu'elles soient physiques, psychologiques ou émotionnelles, dont sont victimes les mineurs dans le monde entier.