Angola: Le pays élu membre du Conseil économique et social des Nations Unies

Luanda — L'Angola a été élu ce jeudi membre du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) pour la période 2027-2029, obtenant 183 voix favorables sur les 188 États membres présents et votants à l'Assemblée générale des Nations Unies.

Selon une note de la Mission permanente de l'Angola auprès des Nations Unies transmise à l'ANGOP, ce résultat témoigne de la reconnaissance par la communauté internationale de la contribution de l'Angola dans les domaines du développement durable, des droits humains, de la coopération multilatérale et de la promotion de la paix et de la stabilité, tant au niveau régional que mondial.

Le Conseil économique et social est l'un des six organes principaux des Nations Unies et est chargé de coordonner les activités économiques, sociales et environnementales du système des Nations Unies.

Parmi ses responsabilités figurent la promotion du développement durable, l'élaboration de politiques mondiales, la supervision des institutions spécialisées et des commissions techniques et régionales, ainsi que le suivi de la mise en oeuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030.

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En tant que membre de l'ECOSOC, l'Angola participera activement aux débats et processus de définition des politiques internationales relatives au développement économique et social, aux droits humains, à l'égalité des sexes, à l'éducation, à la santé et à la coopération internationale.

L'ECOSOC joue également un rôle de coordination entre les gouvernements, les organisations de la société civile et les autres entités impliquées dans les processus de développement.

Cette élection permettra au pays d'influencer directement les discussions multilatérales sur le financement du développement, les vulnérabilités structurelles, les réformes de l'architecture financière internationale, l'industrialisation durable, la jeunesse, la science et la technologie, ainsi que d'autres questions prioritaires de l'agenda mondial.

Le communiqué précise également que l'intégration de l'Angola à l'ECOSOC renforce son positionnement diplomatique en tant que partenaire fiable et acteur responsable au sein du système multilatéral.

L'Angola a déjà été membre de l'ECOSOC à quatre reprises : lors des mandats de 1993-1995, 2000-2002, 2006-2008 et 2019-2021.

Ce nouveau mandat permettra au pays de poursuivre la défense des priorités africaines et des initiatives de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), contribuant ainsi à la réalisation du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.