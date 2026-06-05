Angola: Le Brent est négocié à 95,32 $US le baril

5 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/DC/SB

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, référence du marché angolais, a ouvert la séance de ce vendredi à 95,32 $US sur le marché à terme de Londres, soit une baisse de 1,94 $US par rapport à l'ouverture de la séance précédente.

Le prix du pétrole a chuté, les investisseurs espérant une fin de la guerre israélo-américaine contre l'Iran, susceptible de rouvrir le détroit d'Ormuz, suite à un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban, selon l'agence Reuters.

Israël et le Liban ont annoncé mercredi soir avoir conclu un accord de cessez-le-feu, faisant naître l'espoir d'un accord entre Washington et Téhéran. L'Iran a conditionné tout accord, entre autres, à la fin des combats entre Israël et le Hezbollah, un groupe libanais pro-iranien.

Jeudi, le prix du pétrole brut, pour livraison en août, a oscillé entre 93,93 et 97,44 dollars américains.

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