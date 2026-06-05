Angola: Paulo Torres confirme son maintien au Desportivo da Huíla

Lubango — L'entraîneur Paulo Torres a déclaré à Lubango qu'il resterait à la tête du Desportivo da Huíla, suite à un accord avec la direction du club.

« Nous continuons car les deux parties sont parvenues à un accord. Je suis satisfait, la direction l'est également, nous avons donc toutes les conditions réunies pour poursuivre notre collaboration », a affirmé l'entraîneur portugais, qui a annoncé sa cinquième saison à la tête de l'équipe « militaire » de la région Sud.

Lors d'une conférence de presse allusive au bilan de la saison qui vient de s'achever, Paulo Torres a reconnu que le club s'était reconstruit et avait consolidé ses bases.

Concernant la 4e place obtenue en Girabola (première division angolaise), Torres a indiqué que « dans des conditions normales », ils auraient terminé 3e, huit points ayant été perdus en raison d'un arbitrage défavorable.

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« Je n'aime pas m'immiscer dans le domaine de l'arbitrage ; nous avons de bons arbitres, mais certains commettent aussi des erreurs, et notre équipe, comme l'a reconnu le président du conseil des arbitres, Hélder Martins, a été la plus pénalisée. Cependant, il est subjectif d'en parler maintenant ; je préfère souligner les mérites de mes joueurs », a-t-il déclaré.

L'entraîneur n'a pas manqué d'évoquer les « moments difficiles » de la saison, notamment les blessures de Caprego et Malamba, titulaires indiscutables, au profit de ses adversaires, mais a mis en avant l'arrivée de Zé Joy, Abdulay et Djamiro.

Il a également souligné la consolidation des processus défensifs à la phase retour, un travail qui a permis à l'équipe d'obtenir des résultats « extraordinaires », avec une seule défaite sur le terrain (contre Luanda City) et une autre administrative (contre Desportivo da Lunda-Sul).

« Lors de la phase retour, nous avons réalisé une performance fantastique, ce qui nous a permis d'obtenir un classement plus conforme au niveau du Desportivo da Huíla. En effet, lors de la première phase aller, certains moments avaient affecté la confiance de l'équipe », a-t-il souligné.

Concernant le secret de la réussite de la seconde moitié de saison, Torres a mis en avant l'évolution de la gestion administrative, du recrutement (le processus d'observation, de recherche et d'analyse détaillée pour identifier les talents) et des performances de l'équipe médicale, qui ont créé une synergie entre les joueurs clés.

« Je suis très satisfait, car il ne s'agit pas seulement du classement. Les choses se sont bien déroulées et les résultats de cette saison y sont pour beaucoup. Nous sommes devenus un vestiaire très soudé, nous nous comprenons tous et nous sommes synchronisés », a déclaré l'entraîneur.

Le Desportivo da Huíla a totalisé 46 points, soit quatre de plus que la saison précédente où il avait terminé à la 8e place. L'équipe a enregistré 12 victoires, 8 nuls et 10 défaites, avec 35 buts marqués et 26 encaissés.