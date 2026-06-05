Angola: Lancement d'une plateforme d'accélération de startups à l'ANGOTIC 2026

Luanda — Une initiative pionnière visant à accélérer le développement des startups angolaises, avec un accès direct aux écosystèmes entrepreneuriaux mondiaux de Lisbonne et Berlin (Europe) ou de la Silicon Valley (États-Unis), sera lancée par la société LBC lors de l'ANGOTIC 2026, qui se tiendra du 11 au 13 de ce mois.

Baptisé « Startup Challenge », ce projet a pour objectif de contribuer à la maturation de l'écosystème entrepreneurial angolais, de renforcer les compétences en leadership et en gestion des entrepreneurs et de stimuler la croissance économique et le développement social du pays.

Selon une note de la LBC (Leadership Business Consulting) parvenue à l'ANGOP, le programme offrira aux entreprises sélectionnées un accès à des financements, à des connaissances spécialisées et à des opportunités de réseautage.

Présente sur le marché angolais depuis 2005, la LBC est une société de conseil internationale en stratégie et transformation numérique basée au Portugal, ayant réalisé plus de 1 200 projets dans 18 pays.

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Elle collabore avec des organisations internationales, des entités gouvernementales et des entreprises de divers secteurs, notamment la finance, l'énergie, les technologies, les médias et les télécommunications (TMT), les transports et l'administration publique.

Elle entretient des liens étroits avec la Silicon Valley, où elle organise le programme d'immersion GSI (Global Strategic Innovation), qui a déjà permis à plus de 600 cadres de se rendre aux États-Unis et a soutenu plus de 70 startups.