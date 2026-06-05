Angola: Le pays présente une prévalence moyenne de 1,6 % de personnes porteuses du VIH/SIDA

Saurimo — La prévalence moyenne nationale du VIH/SIDA en Angola est de 1,6 %, a révélé ce jeudi à Saurimo, dans la province de Lunda-Sul, la directrice de l'Institut national de lutte contre le sida (INE), Lúcia Furtado.

En marge du Forum provincial sur le VIH/SIDA, elle a précisé que ces données proviennent de l'enquête sur les indicateurs de santé menée en 2023-2024 par l'INE.

« Deux citoyens sur cent vivent avec le VIH », a-t-elle ajouté.

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Elle a indiqué que les provinces frontalières continuent d'afficher les taux de prévalence les plus élevés, un chiffre similaire à celui de la première enquête menée en 2015/2016, où Cunene présentait une prévalence de 6,1 %, suivie de Cuando Cubango (avant la division politico-administrative), avec 5,5 %.

Concernant la nouvelle enquête, Lúcia Furtado a précisé que la province affichant la prévalence la plus élevée est désormais Lunda-Sul, avec 4,9 %, suivie de Lunda-Norte (4,4 %), Cunene (3,3 %) et Moxico (2,9 %).

Elle a évoqué le programme «Naître libre pour briller», piloté par la Première dame de la République d'Angola, Ana Dias Lourenço, soulignant qu'il s'agit d'un projet mis en oeuvre dans le cadre d'un plan opérationnel, dont l'objectif principal est de réduire le taux de transmission du VIH/sida de la mère à l'enfant.

Elle a ajouté qu'on estime actuellement à environ 370 000 le nombre de personnes vivant avec le VIH/SIDA dans le pays, dont 240 000 femmes, parmi lesquelles 27 000 sont enceintes, et 9 000 résident dans la province de Lunda-Sul.

Sans préciser le nombre de décès, Lúcia Furtado a ajouté qu'au cours des dix dernières années, ce chiffre a diminué, de même que l'incidence des nouveaux cas de la maladie.

Selon elle, le gouvernement et ses partenaires sont préoccupés par les personnes qui interrompent leur traitement.

La communauté internationale, et notamment l'Angola, s'est engagée à mettre fin au VIH/SIDA en tant que problème de santé publique d'ici 2030, et le gouvernement a fait de la réalisation de cet objectif une priorité en garantissant l'accès aux traitements antirétroviraux.

Durant la journée, les participants au forum ont abordé des sujets tels que « Profil épidémiologique du VIH/SIDA en Angola », « La mise en oeuvre du projet Naître libre pour briller : défis et stratégies », « Plan de prévention et de lutte contre le VIH/SIDA dans la province de Lunda-Sul », « Le problème des maisons prophétiques et des guérisseurs traditionnels : obstacle ou tradition ? », entre autres.