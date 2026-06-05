Angola: L'électrification de Seles améliore de l'approvisionnement en eau - Gouverneur

Seles — Le gouverneur de la province de Cuanza-Sul, Eugénio César Laborinho, a déclaré jeudi à Seles que l'électrification de la municipalité permettra de rétablir le système de captage et de distribution d'eau pour la population locale.

Le gouvernant s'exprimait lors d'une réunion extraordinaire du conseil de consultation communautaire, organisée dans le cadre de sa visite de travail dans la municipalité, au cours de laquelle il a évalué la situation socio-économique et productive de la région.

Il a indiqué que les travaux sur le poste de transformation électrique et la ligne de transport et de distribution d'électricité à haute et basse tension progressent à un rythme qui permet d'envisager, à court terme, un approvisionnement régulier en électricité pour le village d'Uku Seles et les localités environnantes.

Il a affirmé que la disponibilité de l'énergie constituera un atout majeur pour le développement local, notamment grâce à la possibilité de rétablir le système d'approvisionnement en eau et de revitaliser les activités économiques et sociales.

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Lors de la rencontre, le gouverneur a appelé à la participation des autorités traditionnelles, des jeunes et de l'ensemble de la société à la recherche de solutions aux principaux défis auxquels est confrontée la municipalité.

Il a indiqué que cette visite avait permis d'écouter les préoccupations de la population et d'identifier les problèmes nécessitant une attention accrue de la part des autorités, réaffirmant ainsi la nécessité d'une participation citoyenne active à la promotion du développement durable et de la sécurité dans la région.

Eugénio Laborinho a plaidé pour un engagement conjoint des communautés locales et des institutions afin de renforcer le secteur agricole et d'améliorer les services d'éducation, de santé et d'infrastructures.

Lors de la rencontre, les membres du conseil de consultation communautaire ont exprimé leurs inquiétudes concernant l'approvisionnement en électricité et en eau potable, l'état des voies de communication, l'insuffisance des écoles et des centres de santé, ainsi que le besoin d'un soutien accru à la production agricole.

Parmi les intervenants, le chef traditionnel Mateus Filipe Avô Kungula a plaidé pour un investissement accru dans le secteur agricole et l'amélioration des routes afin de faciliter l'acheminement des produits agricoles vers les centres de consommation.

De son côté, l'administrateur de Seles, Eliseu Segunda Miranda, a souligné la nécessité de renforcer le budget municipal pour améliorer les systèmes d'approvisionnement en énergie et en eau, ainsi que la construction de nouvelles écoles et infrastructures de santé.

Il a demandé la création d'un institut polytechnique et d'une antenne de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation (ISCED), afin de limiter les déplacements des étudiants vers d'autres communes et provinces.

En conclusion, le gouverneur a déclaré que les contributions des communautés constituent un apport essentiel pour définir des solutions aux défis locaux.

Le programme de travail d'Eugénio Laborinho se poursuit dans les municipalités de Conda, Ebo et Quirimbo, dans le cadre d'actions de suivi de la gouvernance locale et de consultation des communautés.