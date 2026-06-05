Angola: La construction du nouvel hôpital militaire estimée à 58 % d'avancement

Luanda — La construction du nouvel hôpital militaire est achevée à 58 %, a annoncé vendredi l'équipe technique du projet lors d'une visite au chantier du Président de la République, João Lourenço.

Accompagné de membres de l'Exécutif, le chef de l'État a reçu des explications sur l'état d'avancement des travaux ainsi que sur les principaux indicateurs matériels et financiers du contrat.

Conçu pour comporter trois étages, l'établissement occupe une superficie de 45 500 mètres carrés et disposera de 144 lits d'hospitalisation.

L'unité hospitalière comprendra 15 services cliniques, quatre salles d'opération, un laboratoire d'hémodynamique, une unité de soins intensifs, des zones d'isolement pour les brûlés, une banque de sang, une pharmacie, une morgue, des chambres, une cafétéria, un restaurant et divers services de soutien logistique et technique.

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Réalisé par l'entreprise Mitrelli, le projet représente un budget de 90 millions de dollars américains.

L'acompte contractuel, correspondant à 15 % de la valeur totale des travaux, soit 13,5 millions de dollars, a déjà été versé.

Selon les données présentées, l'exécution financière atteint 61,79 % de la valeur facturée, soit 55,6 millions de dollars, tandis que les paiements effectués représentent 25,24 %, soit environ 22,7 millions de dollars.

Les travaux d'infrastructure, en cours de construction dans le camp militaire de Grafanil, ont débuté en janvier 2024, dans le cadre d'un contrat de 48 mois, et devraient s'achever en 2027.

Le Président de la République a également inspecté ce même vendredi l'avancement des travaux du futur hôpital universitaire de Luanda, en construction dans le quartier de Sapú.