Gabon: Collectivités locales - Le Président de la République fixe le cap de la transformation de Libreville

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce jour en audience le Maire de Libreville, monsieur Eugène Mba.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du suivi régulier de l'action des collectivités locales, de l'évaluation des résultats attendus des exécutifs municipaux ainsi que du renforcement de la coordination entre l'Etat et les administrations locales au service des populations.

Au cours de cette audience, le Maire de Libreville a présenté au Chef de l'Etat un compte rendu détaillé de la mise en oeuvre de la feuille de route qui lui avait été assignée à sa prise de fonction.

Il a également exposé le nouvel organigramme de la municipalité ainsi que les principales orientations de son plan d'action destiné à impulser une nouvelle dynamique de gestion de la capitale. Les échanges ont principalement porté sur les projets structurants appelés à transformer durablement le visage de Libreville.

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Parmi les priorités retenues figurent la réorganisation de l'espace urbain, l'aménagement de parkings modernes, la création et la valorisation d'espaces verts et botaniques, la lutte contre l'occupation anarchique du domaine public ainsi que le renforcement des infrastructures de proximité destinées à améliorer le cadre de vie des populations.

Une attention particulière a également été accordée à la modernisation de l'administration municipale à travers la digitalisation des services. Ce chantier stratégique vise à simplifier les démarches administratives des citoyens, améliorer la qualité du service public, renforcer la transparence de la gestion municipale, sécuriser les opérations de recouvrement et accroître significativement les recettes propres de la commune.

Le Chef de l'Etat a par ailleurs insisté sur la nécessité d'accélérer les actions en matière d'assainissement urbain. Face aux défis liés à la gestion des déchets, il a rappelé que la salubrité constitue une exigence majeure pour toute capitale moderne.

A cet effet, des efforts soutenus devront être engagés pour améliorer la collecte, le transport, le traitement et la valorisation des ordures ménagères afin de garantir un environnement sain aux populations.

Réaffirmant sa vision d'un Gabon moderne et attractif, le Président de la République a rappelé que Libreville, vitrine du pays, doit devenir une capitale exemplaire répondant aux standards internationaux en matière d'urbanisme, de gouvernance locale et de qualité des services publics.

Il a invité l'édile à faire preuve de rigueur, d'innovation et d'efficacité dans l'exécution des projets engagés. Cette audience traduit la volonté du Chef de l'Etat de faire des collectivités locales des acteurs majeurs du développement national et de placer les préoccupations quotidiennes des citoyens au coeur de l'action publique.