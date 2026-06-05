Gabon: Lébamba - La mairie serre la vis après l'affaire du manioc contaminé

4 Juin 2026
Gabonews (Libreville)
Par Wilfried Mombo Ngoulou

Suite à l'affaire insolite survenue il y a quelques jours impliquant une commerçante accusée d'avoir vendu du manioc contenant des matières fécales, la mairie de Lébamba est montée au créneau ce mercredi 3 juin 2026.

En présence des commerçants de la commune et des autorités administratives, une réunion d'urgence a été tenue pour rappeler les règles d'hygiène et de salubrité.

La municipalité a insisté : la santé des consommateurs n'est pas négociable.

Des contrôles renforcés et des sanctions ont été annoncés contre toute pratique mettant en danger la population.

À Lébamba, vendre ne suffit plus : il faut vendre propre.

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