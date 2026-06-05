Tunisie: Manouba - 10 500 oeufs saisis pour hausse illégale des prix

4 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Les agents du contrôle économique relevant de la direction régionale du Commerce et du Développement des exportations de la Manouba ont procédé, jeudi, à la saisie de 10.500 oeufs chez un grossiste installé dans la délégation de Douar Hicher, pour pratique de prix de vente excessifs et absence de factures d'achat.

Selon des informations communiquées à l'agence TAP par la direction régionale du Commerce, cette opération a été menée en coordination avec les agents de la garde municipale, dans le cadre des campagnes de contrôle visant à lutter contre les pratiques portant atteinte à la transparence des transactions commerciales.

Les services de contrôle ont relevé des dépassements liés à l'application de prix jugés élevés pour un produit dont les tarifs connaissent actuellement une baisse notable au niveau de la production.

La direction régionale du Commerce a précisé que les procédures légales en vigueur seront engagées à l'encontre du contrevenant. La marchandise saisie sera réinjectée dans les circuits de distribution légaux et les recettes générées seront versées au Trésor public.

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Cette intervention intervient au lendemain d'une autre opération de contrôle menée mercredi dans la délégation de La Jedida, ayant abouti à la saisie de 18.900 oeufs chez un autre grossiste pour des infractions similaires, notamment la pratique de prix élevés et l'absence de justificatifs d'achat.

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