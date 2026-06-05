Tunisie: Manouba - 10 500 oeufs saisis pour hausse illégale des prix

Les agents du contrôle économique relevant de la direction régionale du Commerce et du Développement des exportations de la Manouba ont procédé, jeudi, à la saisie de 10.500 oeufs chez un grossiste installé dans la délégation de Douar Hicher, pour pratique de prix de vente excessifs et absence de factures d'achat.

Selon des informations communiquées à l'agence TAP par la direction régionale du Commerce, cette opération a été menée en coordination avec les agents de la garde municipale, dans le cadre des campagnes de contrôle visant à lutter contre les pratiques portant atteinte à la transparence des transactions commerciales.

Les services de contrôle ont relevé des dépassements liés à l'application de prix jugés élevés pour un produit dont les tarifs connaissent actuellement une baisse notable au niveau de la production.

La direction régionale du Commerce a précisé que les procédures légales en vigueur seront engagées à l'encontre du contrevenant. La marchandise saisie sera réinjectée dans les circuits de distribution légaux et les recettes générées seront versées au Trésor public.

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Cette intervention intervient au lendemain d'une autre opération de contrôle menée mercredi dans la délégation de La Jedida, ayant abouti à la saisie de 18.900 oeufs chez un autre grossiste pour des infractions similaires, notamment la pratique de prix élevés et l'absence de justificatifs d'achat.