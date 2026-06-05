Tunisie: Reprise de la production des sérums thérapeutiques à l'Institut Pasteur de Tunis

4 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

L'Institut Pasteur de Tunis (IPT) a annoncé ce jeudi la reprise en exploitation de sa machine de purification des sérums thérapeutiques, après plusieurs années d'arrêt en raison d'une panne technique.

Annoncée sur les réseaux sociaux de l'IPT, cette remise en service devrait permettre à la Tunisie de couvrir ses besoins en sérum anti-scorpion et en sérum anti-venimeux (anti-vipère) d'ici 2027, tout en amorçant un retour progressif à l'approvisionnement du marché local en sérum antirabique (anti-rage).

Pièce maîtresse du processus de fabrication de sérums vitaux, cet équipement retrouve sa pleine capacité opérationnelle dans une démarche qui illustre le savoir-faire national en matière de maintenance et de réhabilitation industrielle.

L'opération s'inscrit dans la stratégie nationale de souveraineté sanitaire et de relance de la production locale de médicaments stratégiques, visant à sécuriser la continuité d'approvisionnement en produits biologiques essentiels.

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