Tunisie: Au pays - Accélération des projets publics et renforcement du suivi dans tous les secteurs

La cheffe du gouvernement, Sarra Zafrani Zanzeri, a présidé jeudi 4 juin 2026, au Palais du gouvernement à la Kasbah, une réunion d'un conseil ministériel restreint consacrée au suivi de l'avancement des programmes et projets publics dans l'ensemble des secteurs. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du suivi régulier de l'exécution des projets à l'échelle nationale et dans toutes les régions du pays.

Dès l'ouverture des travaux, la cheffe du gouvernement a insisté sur la nécessité d'accélérer la réalisation de l'ensemble des programmes et projets publics dans les délais fixés et avec les standards de qualité requis. Elle a souligné que ces projets constituent un levier central du développement global, équitable et durable, ainsi qu'un moteur essentiel de la relance de l'investissement public et privé, de la croissance économique et de la création d'emplois, en phase avec les attentes des citoyens et les orientations du président de la République Kaïs Saïed.

Elle a également appelé à renforcer la gouvernance des projets publics à travers une amélioration de leur préparation en amont, en intégrant systématiquement l'étude des dimensions techniques, foncières, économiques, sociales et environnementales. Selon elle, cette approche préalable est indispensable pour garantir la faisabilité des projets avant leur programmation, afin d'éviter les retards et blocages durant la phase d'exécution.

Elle a en outre insisté sur la nécessité de moderniser la gestion des marchés publics, de simplifier les procédures administratives et de réduire les délais de traitement.

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La cheffe du gouvernement a affirmé que l'État poursuit ses efforts pour accélérer l'achèvement des projets en cours grâce à un suivi rigoureux et continu, tout en préparant le lancement de nouveaux projets. Cette dynamique vise à renforcer le développement régional, à stimuler la croissance économique et à consolider la justice sociale, tout en améliorant le climat d'investissement et en favorisant la création d'opportunités d'emploi sur l'ensemble du territoire.

Elle a, dans ce contexte, appelé à surmonter les difficultés et les obstacles qui entravent l'avancement des projets, en renforçant le suivi de terrain par l'ensemble des structures intervenantes. Elle a insisté sur la nécessité de mettre en place des mécanismes de contrôle et de suivi opérationnels dans tous les secteurs et toutes les régions, tout en responsabilisant l'ensemble des acteurs concernés, qu'ils soient au niveau central, régional ou local.

La cheffe du gouvernement a en outre souligné que tous les responsables, à quelque niveau que ce soit, sont tenus d'assurer un suivi rigoureux des projets relevant de leur compétence, de répondre rapidement aux problèmes rencontrés et de simplifier les procédures afin de garantir une exécution fluide et efficace. Elle a insisté sur l'importance d'une interaction positive avec les citoyens et les investisseurs afin de lever les obstacles et d'accélérer la réalisation des projets publics dans le respect des délais et des standards de qualité.

Elle a par ailleurs indiqué que l'État oeuvre actuellement à la révision du cadre juridique et réglementaire de l'investissement, ainsi qu'à la mise en oeuvre de projets de transformation numérique de l'administration. Cette réforme vise notamment à réduire les délais de traitement des dossiers, à supprimer certaines autorisations administratives jugées inutiles et à moderniser le système des marchés publics, dans le but de favoriser l'investissement et de simplifier les démarches administratives.

Dans le même cadre, elle a mis en avant le rôle central de la plateforme numérique unifiée de suivi des projets publics. Cet outil permet de centraliser des données actualisées sur l'ensemble des projets à l'échelle nationale, d'assurer un suivi précis de leur progression, de mesurer les performances et les taux d'avancement, de détecter les difficultés et de prendre des décisions rapides et adaptées.

De son côté, le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a présenté un exposé détaillé sur l'état d'avancement d'un ensemble de projets et programmes prioritaires couvrant plusieurs secteurs stratégiques.

Dans le secteur de la santé, plusieurs projets hospitaliers sont en cours de réalisation, dont la construction et l'équipement de l'hôpital universitaire Roi Salman à Kairouan, ainsi que plusieurs hôpitaux régionaux de type "B" à Jem, Sbiba, Ghardimaou, Jelma, Haffouz et Makther. S'y ajoutent la construction de deux hôpitaux à Tala et Dahmani, ainsi que de nouveaux établissements polyvalents à Sidi Bouzid et Gafsa, en plus de la réhabilitation d'unités médicales dans les hôpitaux existants et le développement du système d'information sanitaire e-Santé.

Ces projets s'inscrivent dans une stratégie globale de reconstruction du système de santé publique, visant à garantir un accès équitable aux soins sur l'ensemble du territoire, conformément au principe de justice sanitaire. L'objectif est d'améliorer la qualité des services, de moderniser les équipements médicaux et de renforcer les technologies de santé afin de permettre à tous les citoyens de bénéficier de soins de qualité dans des délais raisonnables.

Dans le secteur des transports, les projets concernent notamment le doublement de la ligne ferroviaire 22, l'aménagement de la ligne 6, ainsi que la première tranche du projet de réseau ferroviaire rapide.

Dans le secteur de l'équipement et de l'habitat, les projets incluent la réalisation du pont de Bizerte, l'autoroute Tunis-Jelma, ainsi que la deuxième phase du programme de réhabilitation et d'intégration des quartiers résidentiels.

Dans le domaine de la transition énergétique et des mines, les principaux projets portent sur l'usine de phosphate de Mdhilla 2, l'interconnexion électrique entre la Tunisie et l'Italie (ELMED), des projets de transport de gaz naturel et la modernisation du réseau de transport d'électricité.

Dans le secteur agricole, les programmes concernent l'aménagement des puits profonds dans les oasis du sud tunisien, la construction des barrages de Saïda et Kalaa Kébira ainsi que des infrastructures de transfert d'eau, en plus des barrages de Mellègue supérieur, Tessa et Khalled, ainsi que des projets de développement agricole intégré dans le gouvernorat de Sfax.

Dans le domaine environnemental, les projets portent sur la protection du littoral contre l'érosion marine, la construction de stations d'épuration et de pompage dans plusieurs municipalités, ainsi que des programmes de gestion de l'énergie dans les stations d'assainissement et des initiatives intégrées de dépollution.

Dans le domaine de la numérisation, le gouvernement poursuit la mise en oeuvre du programme de gouvernance électronique "GovTech" et du plan national "Tunisie numérique", visant à moderniser les services administratifs et à renforcer l'efficacité de l'administration publique.

Dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, les projets comprennent notamment l'équipement de l'École nationale d'ingénieurs de Bizerte ainsi que le développement des pôles technologiques.

Dans le secteur de l'éducation, les efforts portent sur le renforcement des infrastructures des écoles primaires et l'amélioration de la qualité de l'enseignement de base.

Dans le domaine de la formation professionnelle, les programmes visent le développement de la formation technique ainsi que l'amélioration des mécanismes d'insertion professionnelle.

Enfin, dans le secteur culturel et patrimonial, plusieurs projets de restauration sont en cours, notamment la réhabilitation de la mosquée Zitouna et de son environnement à Tunis, la restauration de la mosquée Okba Ibn Nafaa et de la médina de Kairouan, ainsi que l'entretien de la mosquée du roi Abdelaziz Al Saoud à Tunis.

En conclusion des travaux, la cheffe du gouvernement a réaffirmé la nécessité de lever l'ensemble des obstacles entravant l'exécution des projets, de renforcer le travail de terrain et d'intensifier la coordination entre les différentes structures administratives. Elle a insisté sur l'importance d'un suivi quotidien, d'une prise de décision rapide et de solutions immédiates pour garantir la réalisation des projets dans les délais et selon les standards de qualité requis.

Elle a en outre averti que toute défaillance dans l'exécution ou tout retard injustifié dans la mise en oeuvre des projets publics entraînera l'application des responsabilités nécessaires, que ce soit du côté des structures exécutantes ou des organes de suivi, rappelant qu'aucune partie n'est au-dessus de la loi ou du principe de responsabilité.