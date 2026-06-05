Tunisie: Météo - Températures jusqu'à 30 degrés dans plusieurs régions ce soir

Le temps sera généralement dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions, selon les prévisions de l'Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Est, fort sur le Sud avec des tourbillons de sable locaux, et faible à modéré sur le reste des régions.

La mer sera houleuse à localement peu agitée. Les températures nocturnes oscilleront généralement entre 20 et 25 degrés dans le Nord, le Centre et les côtes Est du Sud, et varieront entre 25 et 30 degrés dans le reste des régions, selon la même source.