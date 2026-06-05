Cote d'Ivoire: Propriété intellectuelle - L'OMPI veut faire du pays un modèle d'innovation et de valorisation de ses richesses

La Côte d'Ivoire entend accélérer sa transformation économique en s'appuyant davantage sur la propriété intellectuelle comme levier de développement.

Cette ambition a été au coeur de l'audience accordée par le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, au Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Daren Tang, en marge de la Conférence des chefs d'Office de propriété intellectuelle de l'espace OAPI (HIPOC), qui se tient les 4 et 5 juin 2026 à Abidjan.

À l'issue des échanges, le patron de l'OMPI a réaffirmé la volonté de son institution d'accompagner plus étroitement la Côte d'Ivoire dans la valorisation de ses nombreuses richesses culturelles, agricoles, artisanales et technologiques. Une démarche qui s'inscrit dans la vision des autorités ivoiriennes de faire de l'innovation et de la créativité des moteurs essentiels de croissance économique.

Au cours de la rencontre, le Premier ministre a insisté sur la nécessité pour la Côte d'Ivoire de renforcer sa participation aux initiatives portées par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). Il a notamment mis l'accent sur les secteurs industriel, agricole, intellectuel et artistique, considérés comme des piliers du développement durable du pays.

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Robert Beugré Mambé a également plaidé pour un appui accru en faveur de l'innovation, de l'agro-business et du transfert de technologies. Selon lui, ces domaines constituent des opportunités majeures pour la jeunesse ivoirienne, notamment pour les jeunes inventeurs, chercheurs et entrepreneurs appelés à jouer un rôle déterminant dans la modernisation de l'économie nationale.

Pour Daren Tang, la propriété intellectuelle représente un outil stratégique capable d'aider la Côte d'Ivoire à franchir un nouveau palier de développement. « Nous rêvons d'une Côte d'Ivoire qui ne soit pas seulement un pays de produits agricoles de base, mais plutôt d'une Côte d'Ivoire qui va utiliser la propriété intellectuelle pour son développement et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle est ici pour soutenir toutes ces initiatives en Côte d'Ivoire », a-t-il déclaré.

Cette vision rejoint les ambitions du gouvernement ivoirien de promouvoir davantage la transformation locale des matières premières, la protection des créations artistiques, le développement des innovations technologiques et la valorisation du savoir-faire national.

À travers ce partenariat renforcé avec l'OMPI, la Côte d'Ivoire entend ainsi consolider son positionnement comme un pôle régional de créativité, d'innovation et de compétitivité, tout en offrant de nouvelles perspectives économiques à sa jeunesse et à ses entrepreneurs.