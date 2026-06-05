Cote d'Ivoire: Propriété intellectuelle - Le pays accueille les acteurs autour de l'innovation des jeunes

La deuxième Conférence des Chefs des structures nationales de propriété intellectuelle des États membres de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) et de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), dénommée HIPOC, s'est ouverte ce jeudi 4 juin 2026 à Abidjan. Cette rencontre régionale de haut niveau, qui se tient sur deux jours, réunit les responsables des offices nationaux de propriété intellectuelle des 17 États membres de l'OAPI, ainsi que des représentants gouvernementaux, diplomatiques et des partenaires au développement.

Présidant la cérémonie au nom du Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Kalil Konaté, empêché, la Ministre de la Culture et de la Francophonie, François Remarck, a rappelé l'importance stratégique de la propriété intellectuelle dans la transformation économique des États africains. « La propriété intellectuelle est le carburant de l'innovation, elle-même moteur de l'industrialisation et de la valorisation de nos richesses », a-t-il déclaré, soulignant l'engagement de la Côte d'Ivoire à bâtir un écosystème favorable à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

Le Directeur général de l'OAPI, Denis Bohoussou, a indiqué que cette conférence constitue un cadre privilégié d'échanges entre les États membres et l'OMPI sur les grandes évolutions de la propriété intellectuelle à l'échelle mondiale. Revenant sur les conclusions de la première édition tenue en 2024 à Yaoundé, il a relevé les avancées enregistrées dans l'élaboration des politiques nationales de propriété intellectuelle et dans la promotion des indications géographiques.

« Cette rencontre doit être le point de départ d'une nouvelle dynamique régionale en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes, dans un environnement toujours plus numérique », a-t-il affirmé.

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Directeur général de l'OMPI, Daren Tang, a mis en lumière la place grandissante de la propriété intellectuelle dans l'économie mondiale. Selon lui, les investissements dans les actifs immatériels, tels que les brevets, les marques, les données et le savoir-faire, dépassent désormais largement ceux consacrés aux actifs matériels. « La propriété intellectuelle ne peut plus être réservée aux seuls experts et techniciens. Elle doit devenir un catalyseur permettant aux innovateurs de développer leurs idées à grande échelle », a-t-il soutenu.

Le responsable de l'OMPI a également insisté sur les opportunités qu'offre la jeunesse africaine dans le contexte de la transformation numérique et de l'intégration économique du continent. Il a appelé les États à faire de la propriété intellectuelle un véritable outil de création de richesse, de financement de l'innovation et de développement des entreprises, en particulier celles portées par les jeunes et les femmes.

Placée sous le thème « Propriété intellectuelle et entrepreneuriat des jeunes : comment bâtir un écosystème innovant et inclusif », la conférence HIPOC 2026 entend formuler des recommandations concrètes pour renforcer les politiques publiques, soutenir l'innovation et favoriser l'émergence d'un environnement propice à la création d'entreprises dans l'espace OAPI. Les conclusions des travaux devraient contribuer à faire de la propriété intellectuelle un levier majeur de croissance économique et de compétitivité pour les États membres.