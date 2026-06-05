Cote d'Ivoire: Dagadji - Football et reboisement mis à contribution dans la dynamique nationale de reforestation

Dans une ambiance mêlant sport, sensibilisation environnementale et engagement communautaire, l'Ong "Gôlô Yô Nou Village" a organisé le 23 mai 2026, une opération de reboisement d'envergure à Dagadji, localité située dans la sous-préfecture de Doba.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur les bienfaits des arbres, menée sous le thème « Ma sous-préfecture verte ». Il s'agit d'un programme porté par le poste forestier de Doba avec l'appui de la direction régionale des Eaux et Forêts de San Pedro. L'évènement a été marqué par un tournoi de football organisé par l'organisation non gouvernementale en concert avec ledit poste forestier.

Objectif : renforcer la cohésion sociale entre les populations et promouvoir une prise de conscience collective en faveur de la protection de l'environnement.

Les seize équipes engagées dans la compétition ont pris part à des actions de planting encadrées par les agents du poste forestier. C'était sous la supervision technique du lieutenant Alla Dany Franck, leur chef. Selon lui, près de 200 plants ont été mis en terre. Il s'agit notamment des essences teck, amandier tropical (cocoma) et gmelina. Des espèces reconnues pour leurs avantages écologiques et économiques.

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Pour la présidente de l'Ong Gôlô Yô Nou Village, Boa Dorette Aka, cette opération n'est qu'une première étape. Elle a annoncé que d'autres actions vertes seront déployées dans les différentes sous-préfectures de la région avec l'accompagnement technique de la Direction régionale des Eaux et Forêts de San Pedro, d'ici à la fin de l'année 2026.

Une initiative par laquelle lesdits organisateurs entendent faire de la préservation de l'environnement un levier de développement local. Mieux, disent-ils, un engagement partagé par l'ensemble des communautés.