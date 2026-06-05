Cote d'Ivoire: Semaine de la sécurité routière - Les acteurs du transport routier sensibilisés aux précautions à adopter en période de pluie

La Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire (Cngr-CI) a pris une part active à la 41e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière en sensibilisant les acteurs du transport routier aux précautions à adopter en période de pluie.

Cette rencontre a également servi de tribune pour annoncer un mouvement de soutien au vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara.

Dans le cadre de la 41e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, initiée par le gouvernement ivoirien et organisée du 3 au 10 de chaque mois, la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire (Cngr-CI), en collaboration avec la Préfecture de police et l'Office de sécurité routière (Oser), a rencontré les acteurs du transport le mercredi 3 juin 2026 à la gare Ladji Abdoulaye Cissé, ex-gare routière Gbéba d'Adjamé.

Ouvrant la série des interventions, le directeur général de la Cngr-CI, Touré Cheickna, a exprimé, au nom de l'organisation professionnelle, sa gratitude au gouvernement pour l'instauration de cette semaine dédiée à la sécurité routière. Il a ensuite souhaité la bienvenue aux participants ainsi qu'aux partenaires institutionnels mobilisés pour cette campagne de sensibilisation.

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Prenant la parole à son tour, le représentant de l'Oser, Raphaël Irié Bi, a présenté le thème de cette 41e édition : « La conduite par temps de pluie : les précautions à prendre ». Développant son exposé au nom du directeur général de l'Oser, Étienne Kouakou, il a mis en garde contre les nombreux risques d'accidents liés aux intempéries.

Selon lui, la saison des pluies accentue les dangers sur les routes, avec des chaussées glissantes, une visibilité réduite et des systèmes de freinage parfois défaillants. Face à cette réalité, il a recommandé une vigilance accrue aux conducteurs, insistant notamment sur le contrôle régulier du système de freinage, des essuie-glaces, des phares, ainsi que sur le bon état général des véhicules et la conformité des documents administratifs.

Le représentant de l'Oser a également rappelé les règles essentielles du Code de la route, exhortant les conducteurs à adopter un comportement responsable afin de réduire les risques d'accidents.

Intervenant à son tour, le président de la Cngr-CI, Touré Adama, a exhorté les transporteurs au strict respect du Code de la route afin de préserver les vies humaines. Pour lui, la lutte contre l'insécurité routière doit être une responsabilité collective.

« Il vaut mieux arriver lentement et recevoir des salutations de bienvenue que rouler à vive allure et recevoir des messages de condoléances », a-t-il lancé dans une formule imagée pour appeler les conducteurs à davantage de prudence.

Profitant de cette tribune, Touré Adama a annoncé l'organisation, le samedi 6 novembre prochain, au centre culturel d'Abobo, d'une cérémonie d'hommage en l'honneur du vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara (Tbo).

Soutenant cette initiative, le coordinateur du projet a indiqué que Téné Birahima Ouattara oeuvre quotidiennement au maintien de la sécurité et de la paix, des conditions indispensables au bon fonctionnement du secteur des transports et au développement des activités économiques.

Selon lui, le député d'Abobo traduit concrètement, à travers ses actions, la vision d'une Côte d'Ivoire prospère portée par le Président de la République, Alassane Ouattara.