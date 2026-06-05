Congo-Brazzaville: RDC/ENAFEP 2026 - Lancement officiel de l'épreuve scolaire avec la participation de 2 353 123 candidats

Plus de 2 millions 300 mille élèves participent à l'Épreuve nationale de fin d'études primaires (ENAFEP) pour l'édition 2026 en République démocratique du Congo. Le go de cet examen scolaire national marquant la fin du cycle primaire prévu du 4 au 5 juin a été officiellement donné par la ministre d'État, Raïssa Malu.

2 353 123 candidats, dont 48 % de filles, passent l'ENAFEP édition 2026. La ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale et Nouvelle citoyenneté, Raïssa Malu, a procédé, le 4 juin, à l'École Mokengeli dans la commune de Lemba à Kinshasa, au lancement officiel de cet examen. "C'est avec un sens élevé de responsabilité que je procède ce jour au lancement officiel de l'Épreuve nationale de fin d'étude primaire édition 2026.

Ce moment marque une étape importante dans le parcours scolaire de nos enfants. Après six années d'apprentissage, d'effort et de persévérance, ils arrivent à terme du cycle primaire et s'apprêtent à faire reconnaître les acquis fondamentaux qui leur permettront d'avancer dans l'éducation de base" , a déclaré la ministre d'Etat.

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Elle a affirmé que sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, l'éducation demeure l'un des leviers majeurs de justice sociale, d'égalité des chances et de construction nationale. Et de souligner : "À travers la gratuité de l'enseignement primaire public et la prise en charge des candidats par le gouvernement, notre pays réaffirme une conviction claire : l'éducation n'est pas un privilège, mais un droit et une responsabilité collective".

Les élèves exhortés au calme, à la concentration et l'honnêteté

S'adressant aux élèves, la patronne de l'éducation nationale a usé d'un ton grave : "Chers élèves, la nation vous regarde aujourd'hui avec confiance, votre présence dans ce centre d'examen témoigne de votre discipline, de votre courage et du travail accompli tout au long de l'année. Abordez ces épreuves avec calme, concentration et honnêteté, faites confiance à ce que vous avez appris, la réussite véritable se construit dans l'effort, le sérieux et le mérite" .

Aux candidates, elle a dit : "Je m'adresse particulièrement aux filles, votre place est à l'école, votre réussite à l'ENAFEP doit vous permettre de poursuivre votre parcours scolaire, la République a besoin des filles instruites, confiantes, compétentes et capables de prendre toute leur part dans l'avenir national".