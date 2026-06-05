Congo-Brazzaville: Mondial 2026 - Amical - Le pays accroche le Danemark à Liege

Pour leur première rencontre de fixation avant la phase finale de la Coupe du Monde 2026, les Léopards de la République démocratique du Congo ont tenu en échec, le 3 juin, au stade Maurice Dufrasne de Liège en Belgique les Dynamites du Danemark (20e rang mondial), par 0 but partout. Face à une sélection danoise habituée à des grandes compétitions même si elle absente de la Coupe du monde, les joueurs du sélectionneur manager Sébastien Desabre ont livré un match intense.

Dans le but, on a noté la titularisation de Mpasi, alors la ligne défensive s'est composée de Gédéon Kalulu à droite, Arthur Masuaku à gauche, Chancel Mbemba le capitaine et Axuel Tuanzebe dans l'axe.

Steve Kapuadi a joué le rôle récupérateur, aidant le nouveau métronome Ngal Ayel Mukau dans la tâche ardue du milieu de terrain, avec l'appui d'Edo Kayembe et Samuel Moutoussamy. Cédric Bakambu, Yoane Wissa ont été les deux fers de lance à l'attaque des fauves congolais. Solides défensivement, les Congolais ont jugulé les offensives scandinaves avec discipline et organisation, et ont réussi de ressortir proprement le ballon, avec des séquences de jeu plaisant, étant appliqués tactiquement. Ils ont pu garder leur bloc compact et lancer des contre-attaques incisives. Ils ont toutefois manqué de réalisme pour ouvrir le score : esseulé, Bakambu a buté sur le gardien Filip Jorgensen en première période.

Du côté danois, on note une frappe sur l'équerre de Lionel Mpasi en première période et une sur son poteau gauche en deuxième mi-temps. Notons que les entrées en jeu de Banza, Charles Pickel, Noah Sadiki, Joris Kayembe, Nathanaël Mbuku et Aaron Wan Bissaka ont dynamisé le jeu des Congolais. In globo, on a observé la discipline tactique des Léopards, certes sans avoir marqué.

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Une deuxième sortie de préparation contre le Chili en Espagne reste hypothétique, le maire de la cité de Marbella avait annulé la rencontre pour des raisons sanitaires (Ebola). Désormais 45e rang mondial, les Léopards de la RDC poursuivent leur stage en Europe, avant le match du 17 juin face au Portugal à Huston aux États-Unis d'Amérique, en première journée du groupe de la phase finale du Mondial que le Congo retrouve après 52 ans. Outre le Portugal, la RDC partage son groupe avec la Colombie et l'Ouzbékistan.