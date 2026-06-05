Congo-Brazzaville: C2 - Ralentissement de la croissance en 2026

Le gouverneur de la Banque centrale, Yvon Sana Bangui, a indiqué le 4 juin que la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) connaît un ralentissement de la croissance à 2,9% en 2026 contre 3,5% en 2025.

Il s'est exprimé à l'ouverture de la réunion de la Communauté des superviseurs bancaires africains qui se tient du 4 au 5 juin à Yaoundé au Cameroun. En ce qui concerne l'inflation, elle serait maîtrisée à 2,3%, à en croire le gouverneur de la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC).

La masse monétaire communautaire progresserait de 11,1% et les réserves de change couvriraient 4,52 mois d'importations ; le taux de couverture extérieur de la monnaie atteindrait 68,0% à fin 2026.

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Yvon Sana Bangui a fait savoir que le déficit budgétaire hors dons se traduirait à 2,2% du produit intérieur brut (PIB). Celui du compte courant, quant à lui, se creuserait à 5,2% du PIB. « Le comité de politique monétaire de la BEAC a décidé de maintenir inchangés les principaux taux directeurs, notamment le taux d'intérêt des appels d'offres à 4,75%, le taux de la facilité de prêt marginal à 6,25% et celui de la facilité de dépôt à 0,00%, ainsi que les coefficients des réserves obligatoires fixés à 7,00% sur les exigibilités à vue », a expliqué le gouverneur de la BEAC.

Le secteur bancaire de la sous-région fait montre d'une résilience appréciable, a-t-il affirmé. Selon lui, en fin décembre, le système bancaire de la Cémac comptait 54 banques, 9 établissements financiers et 7 succursales pour un total de bilan agrégé de 27 535 milliards de francs CFA. Il a ajouté que les crédits bruts à la clientèle ont atteint près de 14 000 milliards de francs CFA.