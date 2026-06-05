Burkina Faso: Accès à des services financiers adaptés - La caisse populaire réaffirme son engagement à soutenir les femmes

Le Réseau des caisses populaires du Burkina a animé une conférence de presse placée sur le thème : « De l'ombre à la lumière : valoriser la médiation féminine locale dans la résolution des conflits communautaires », au profit d'une centaine de femmes issue des différentes caisses populaires, vendredi 29 mai 2026 à Ouagadougou. Cette initiative rentre dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme.

Le Réseau des caisses populaires du Burkina (RCPB) a célébré en différé la Journée internationale des droits de la femme autour du thème : « De l'ombre à la lumière : valoriser la médiation féminine locale dans la résolution des conflits », le vendredi 29 mai 2026 à Ouagadougou.

Le directeur des ressources humaines de la faitière des réseaux des caisses populaires du Burkina, Marc Nion, a indiqué que le thème retenu est en phase avec celui du Burkina qui a porté sur : « Bâtir une paix durable au Burkina Faso : quelle contribution des femmes et des filles à la promotion du vivre-ensemble ».

Il a confié que le thème rappelle que, face aux défis sécuritaires, économiques et sociaux du Burkina, les femmes et les filles demeurent des actrices essentielles de résilience, de cohésion sociale et de consolidation de la paix.

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Pour lui, la présence de plus de 180 participantes issues des différentes caisses populaires de la direction technique du centre et du nord, constitue un signal fort. Elle traduit la volonté d'être non seulement des actrices économiques, mais également des vecteurs de transformation sociale et des piliers de stabilité communautaires, a-t-il soutenu. M. Nion a aussi relevé qu'à travers ce thème le RCPB veut affirmer avec conviction que le rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits ne doit plus demeurer invisible, informel ou sous-estimé.

« Les femmes méritent aujourd'hui une reconnaissance pleine et entière, à la hauteur de leur contribution réelle au maintien du vivre-ensemble dans nos communautés », a-t-il expliqué. Le directeur des ressources humaines, a en outre fait savoir que le RCPB, fidèle à sa mission de finance inclusive, sociale et solidaire, réaffirme son engagement résolu aux cotés des femmes.

« Cet engagement va se traduire par le renforcement de l'accès à des services financiers adaptés, le développement de programmes de formation ciblés, ainsi que la mise en place de dispositifs d'accompagnement favorisant une autonomisation durable », a-t-il ajouté. Marc Nion a signifié que cette journée, même célébrée en différée, permet de mettre en lumière les progrès accomplis ainsi que les défis pour garantir l'égalité, la justice et le respect des droits fondamentaux des femmes et des filles.