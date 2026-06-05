Ile Maurice: Un premier cas local de Mpox enregistré

5 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Les résultats des analyses sont tombés hier après-midi. Il s'agit d'un retraité suisse âgé de 64 ans, installé à Maurice depuis environ un an. Le sexagénaire est placé en isolement à l'hôpital du Nord.

Selon le ministère de la Santé, son état est stable. Le patient n'a effectué aucun voyage récent. Un exercice de contact tracing a été lancé afin d'identifier les personnes ayant été en contact avec lui.

Depuis le début de l'année, trois cas de Mpox ont été recensés dans l'île. Parmi eux, deux étaient des cas importés, tandis qu'un a été classé comme cas local. Le Mpox est une maladie virale qui se transmet principalement par contact étroit peau à peau. Les symptômes peuvent inclure la fièvre, des douleurs musculaires, des ganglions enflés ainsi que des éruptions cutanées évoluant en croûtes.

Concernant la transmission, le virus se propage principalement à travers un contact rapproché avec une personne infectée. Le contact direct avec les lésions cutanées, les fluides corporels ou encore certains objets contaminés peut favoriser la propagation du virus.

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Le ministère de la Santé insiste également sur l'importance des gestes de prévention. Il est conseillé de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, d'utiliser du gel hydroalcoolique, de maintenir une bonne hygiène personnelle et de nettoyer fréquemment les surfaces touchées dans les lieux de vie ou de travail.

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