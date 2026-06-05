Sénégal: Edioungou - Des cadavres d'animaux retrouvés dans les rizières

Trente-huit carcasses de bêtes sauvages et d'animaux domestiques ont été retrouvées ce jeudi à Edioungou, dans la commune d'Oukout dans le département d'Oussouye.

OUSSOUYE - Une découverte intrigante de cadavres d'animaux a été faite, ce jeudi 4 juin 2026, dans les rizières d'Edioungou, village situé dans le département d'Oussouye. Trente-trois vautours, un aigle, un chat de forêt, trois chiens et une chèvre. C'est le nombre de bêtes retrouvées mortes.

Ce fait inhabituel et inquiétant a ameuté les populations. Elles ont aussitôt alerté les autorités. Informés de la situation, le préfet du département d'Oussouye, le chef du service départemental de l'élevage, le président des éleveurs ainsi que le chef du poste vétérinaire de Loudia Ouoloff se sont rendus sur les lieux pour s'enquérir de la situation.

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Les premières constatations, révèle le chef de poste vétérinaire de l'arrondissement de Loudia Wolof, semblent indiquer que le problème pourrait être lié à une intoxication ou à un empoisonnement. Des prélèvements, poursuit Hamadal Diao, ont été faits en vue de déterminer les circonstances exactes de la mort de ces animaux.

En attendant, des mesures conservatoires ont été prises pour limiter tous risques. La zone a été mise en quarantaine par les autorités. La nouvelle de la découverte s'est vite répandue dans le Kassa, installant les populations dans l'inquiétude.