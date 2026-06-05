Afrique: Reddition de plus de 200 rebelles AFC-M23 aux FARDC au Nord-Kivu

5 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Au total, 204 rebelles de l'AFC-M23 se rendent aux Forces armée de la République démocratique du Congo et leurs alliés à Lubero, Rutshuru et Masisi (Nord-Kivu). Ces redditions volontaires se sont effectuées par vagues successives aux mois d'avril et mai derniers, explique un communiqué publié jeudi 4 juin 2026 par le porte-parole de la 34e région militaire, le major Dieudonné Kasereka.

Les ex-combattants se sont rendus notamment dans les zones opérationnelles de Lubero, Rutshuru et Masisi au Nord-Kivu, ainsi que dans celle de Kalehe, au Sud-Kivu, a précisé le major Kasereka :

« Au total, ils sont 204 éléments ex-combattants M23 qui se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo les deux derniers mois, donc le mois d'avril et le mois de mai. Nous avons pris les dispositions nécessaires pour les accueillir. Comme vous le savez, ces jeunes innocents ont été recrutés par force pour être embarqués dans cette rébellion ».

Il a par ailleurs à tous les autres miliciens encore actifs dans la forêt de déposer les armes et venir se rendre également aux autorités.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces redditions interviennent dans un contexte marqué par la poursuite des affrontements entre l'AFC-M23 et l'armée congolaise, appuyée par les combattants Wazalendo. Ces combats se sont intensifiés ces derniers mois dans les territoires de Masisi, Walikale et Rutshuru, au Nord-Kivu, ainsi qu'à Kalehe, au Sud-Kivu.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.