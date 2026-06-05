Afrique: Reddition de plus de 200 rebelles AFC-M23 aux FARDC au Nord-Kivu

Au total, 204 rebelles de l'AFC-M23 se rendent aux Forces armée de la République démocratique du Congo et leurs alliés à Lubero, Rutshuru et Masisi (Nord-Kivu). Ces redditions volontaires se sont effectuées par vagues successives aux mois d'avril et mai derniers, explique un communiqué publié jeudi 4 juin 2026 par le porte-parole de la 34e région militaire, le major Dieudonné Kasereka.

Les ex-combattants se sont rendus notamment dans les zones opérationnelles de Lubero, Rutshuru et Masisi au Nord-Kivu, ainsi que dans celle de Kalehe, au Sud-Kivu, a précisé le major Kasereka :

« Au total, ils sont 204 éléments ex-combattants M23 qui se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo les deux derniers mois, donc le mois d'avril et le mois de mai. Nous avons pris les dispositions nécessaires pour les accueillir. Comme vous le savez, ces jeunes innocents ont été recrutés par force pour être embarqués dans cette rébellion ».

Il a par ailleurs à tous les autres miliciens encore actifs dans la forêt de déposer les armes et venir se rendre également aux autorités.

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Ces redditions interviennent dans un contexte marqué par la poursuite des affrontements entre l'AFC-M23 et l'armée congolaise, appuyée par les combattants Wazalendo. Ces combats se sont intensifiés ces derniers mois dans les territoires de Masisi, Walikale et Rutshuru, au Nord-Kivu, ainsi qu'à Kalehe, au Sud-Kivu.