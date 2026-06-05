Congo-Kinshasa: Ebola - 63 décès sur les 381 cas enregistrés au pays (Gouvernement)

5 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Vingt jours après la déclaration officielle de la maladie à virus Ebola, 63 personnes sont décédées sur 381 cas, soit une létalité de moins de 17% dans les provinces touchées.

Le ministre de la Sante publique, Roger Kamba, a dévoilé ces chiffres devant la presse jeudi 4 juin 2026 à Kinshasa, avec son collègue de la Communication et Médias, Patrick Muyaya.

La baisse des chiffres est due à la maitrise de la riposte avec l'installation des laboratoires et l'acquisition des kits de soins leur permettant d'avoir le nombre exact de malades, a expliqué le ministre Kamba :

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Pour sa part, le ministre de la Communication et Médias a encouragé la population à continuer de respecter les mesures barrières édictées par le comité de riposte.

L'épidémie d'Ebola, officiellement déclarée le 15 mai dernier, affecte trois provinces du Nord-Est de la République démocratique du Congo (RDC) :

Ituri

Sud-Kivu

Nord-Kivu

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