Dakar — Le président de la République et le Premier ministre cherchent, avec la reconstitution du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, à mener "une action publique davantage intégrée" et "une politique économique plus cohérente", a expliqué, jeudi, à Dakar, le ministre chargé de ce département, Cheikh Diba.

Lors du dernier remaniement du gouvernement, le docteur en économie appliquée Allé Nar Diop, ancien directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, a été nommé ministre délégué chargé de l'Économie, du Plan et de la Coopération.

L'économiste et mathématicien Bassirou Sarr, ex-directeur de cabinet de Cheikh Diba, a été nommé ministre délégué chargé du Budget.

"Cette nouvelle configuration ministérielle incarne une vision, celle d'une action publique davantage intégrée, d'une politique économique plus cohérente et d'un État capable d'articuler, au sein d'un même ensemble stratégique, la réflexion économique, la mobilisation des ressources, la planification du développement et la coopération internationale", a dit M. Diba.

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Il participait à une cérémonie au cours de laquelle l'ex-ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, lui a remis les dossiers de ce département ministériel.

Servir l'État et les citoyens

"Je mesure pleinement l'ampleur des défis qui nous attendent. Au regard de la qualité des ressources humaines disponibles et mobilisables, je sais que nous saurons les relever", a assuré Cheikh Diba en présence des ministres délégués Allé Nar Diop et Bassirou Sarr.

Les trois ministères ont la charge d'améliorer les conditions de vie des citoyens, des ménages et des entreprises, d'après Cheikh Diba. "Gardons toujours à l'esprit que la finalité de l'action économique ne se résume pas à la gestion des chiffres. Elle réside avant tout dans l'amélioration concrète des conditions de vie des populations. Au bout de chaque politique économique, de chaque budget, de chaque projet financé, de chaque partenariat conclu, il y a un citoyen, une famille, une entreprise, un territoire qui attend des résultats", a-t-il souligné.

"C'est à eux que nous devons rendre compte. Et c'est pour eux que nous servons", a ajouté M. Diba.

"Dans nos administrations, les responsabilités évoluent, les femmes et les hommes se succèdent, et les organisations s'adaptent aux exigences de leur temps. Mais une chose demeure : le devoir de servir. Servir l'État. Servir nos concitoyens. Servir l'intérêt général", a souligné le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan.

Se mettre au service de l'État "est cette exigence qui unit les générations de serviteurs publics et donne du sens à notre engagement", a-t-il dit.

Cheikh Diba estime, après avoir félicité Abdourahmane Sarr, que "les actions menées sous son autorité ont contribué à poser les bases du renouveau de nos partenariats, du renforcement de notre coopération et de la consolidation de nos relations avec nos partenaires techniques et financiers".

"Je lui exprime ma reconnaissance et lui adresse mes voeux de succès pour la suite de son parcours, selon sa volonté", a-t-il affirmé en parlant encore de M. Sarr.

Une diversité de parcours et d'expériences

"Connaissant leur engagement, leur compétence et leur talent, et ayant longtemps cheminé à leurs côtés, je ne doute pas un instant qu'ils relèveront les défis qui les attendent et qu'ils tiendront pleinement leur rang au sein de ce nouvel attelage gouvernemental", a dit M. Diba, concernant les deux ministres délégués.

Après avoir souhaité le "plein succès" de l'accomplissement des nouvelles missions d'Allé Nar Diop et de Bassirou Sarr, il a salué le "dévouement", la "rigueur" et l"'engagement" dont ont fait preuve ses précédents collaborateurs et ceux d'Abdourahmane Sarr.

"Ils ont su relever les défis, dans un contexte exigeant. Je leur exprime ma reconnaissance pour le travail accompli", a affirmé Cheikh Diba.

"Au-delà du rapprochement structurel, je peux dire que c'est une communauté de talents, d'expériences et de compétences qui se rassemble désormais autour d'une même ambition", a-t-il poursuivi.

M. Diba assure être "convaincu que cette diversité de parcours et d'expériences constituera une richesse et un atout majeur pour relever les défis qui [les] attendent".

"Je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour poursuivre, dans un esprit d'équipe, de responsabilité et de loyauté, l'oeuvre de transformation engagée. Je connais votre professionnalisme, votre engagement et votre sens du service public. Je vous exhorte à maintenir cette dynamique, afin que nous continuions à servir ensemble le Sénégal avec rigueur, humilité et détermination", a-t-il dit à ses collaborateurs.