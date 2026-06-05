Sénégal: Abdourahmane Sarr - 'La souveraineté économique ne se décrète pas, elle se construit'

Dakar — La souveraineté économique ne se décrète pas et ne consiste pas à s'isoler du reste du monde, a soutenu l'ex-ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, jeudi, à Dakar, estimant qu'elle se construit et consiste en même temps à coopérer avec des institutions fortes, crédibles et libres.

"La souveraineté économique ne se décrète pas. Elle se construit. La souveraineté économique ne consiste pas à s'isoler du monde. Elle consiste à coopérer avec le monde à partir d'institutions fortes, crédibles et libres", a proclamé M. Sarr lors d'une cérémonie au cours de laquelle il a transmis les dossiers du ministère à ses successeurs.

Il s'agit de Cheikh Diba, le nouveau ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, du ministre délégué Allé Nar Diop, chargé l'Économie, du Plan et de la Coopération, et de leur collègue Bassirou Sarr, le ministre délégué chargé du Budget.

"La doctrine du FMI", le Fonds monétaire international, est de faire en sorte que "les États choisissent" leur orientation économique et que cette institution "les accompagne dans les choix crédibles qu'ils ont faits", a tenu à préciser Abdourahmane Sarr.

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L'économiste et ancien fonctionnaire du FMI pense que "servir le Sénégal est un privilège". "C'est aussi une responsabilité qui dépasse les personnes", a-t-il ajouté avant de remercier ses collaborateurs et de souhaiter la réussite de ses successeurs.

Sarr rappelle avoir élaboré la Stratégie nationale de développement du secteur privé et de promotion de l'investissement.

Il ajoute avoir préparé une stratégie de coopération économique et financière alignée sur les priorités nationales de développement du pays.

Il ne faut pas réinventer les politiques publiques à chaque changement d'équipe

"Nous avons renforcé la transparence du débat macroéconomique et contribué à une meilleure compréhension collective des défis de notre économie, par la production d'un rapport macroéconomique trimestriel", a ajouté l'ex-ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, concernant ses réalisations au cours des deux années passées à la tête de ce département ministériel.

"Nous avons promu les partenariats public-privé, notamment le recyclage d'actifs, qui est l'autre revers de notre endettement, ainsi que de nouvelles approches de mobilisation de l'épargne nationale, notamment celle de la diaspora", les Sénégalais vivant à l'étranger, a poursuivi Abdourahmane Sarr.

Sous sa direction, le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération s'est attelé à "la construction d'une vision territoriale fondée sur les pôles de développement [...] et leur insertion dans les dynamiques économiques régionales et internationales", a-t-il affirmé.

"Ces chantiers ne m'appartiennent pas. Ils appartiennent au Sénégal", a précisé M. Sarr, estimant qu"'ils devraient être poursuivis, enrichis et améliorés par celles et ceux qui ont aujourd'hui la responsabilité de conduire l'action publique".

"Ma conviction [est] simple : les politiques économiques, budgétaires, financières et de planification produisent davantage de résultats lorsqu'elles sont conçues et conduites dans un cadre cohérent unifié. L'enjeu [n'est] pas organisationnel. L'enjeu [est] stratégique", a-t-il souligné en faisant allusion à la nouvelle configuration du ministère dont il laisse la direction à Cheikh Diba, Allé Nar Diop et Bassirou Sarr.

L'ancien fonctionnaire du FMI et candidat à l'élection présidentielle de 2012 se réjouit de "constater qu'aujourd'hui cette vision trouve une traduction institutionnelle à travers la renaissance du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan". "Au-delà des organigrammes, ce qui compte, c'est la cohérence de l'action publique. Le respect de cette cohérence sera essentiel entre vos deux ministres délégués."

"Le développement exige de la continuité, de la coordination et de la persévérance. Les politiques publiques ne doivent pas être réinventées à chaque changement d'équipe. Elles doivent être évaluées, améliorées et poursuivies lorsqu'elles servent l'intérêt général", a dit Abdourahmane Sarr.

"Notre Union dispose d'atouts considérables"

Le fait d'avoir dirigé le ministère de l'Économie a renforcé chez lui la "conviction" selon laquelle "la souveraineté économique et l'intégration régionale ne s'opposent pas", a-t-il dit, ajoutant qu"'elles se renforcent mutuellement".

"Depuis de nombreuses années, je défends l'idée que le renforcement de l'UEMOA dans la liberté économique constitue un levier essentiel de la souveraineté économique de nos États", a poursuivi M. Sarr.

"Notre Union dispose d'atouts considérables : une monnaie commune stable, une banque centrale crédible, un marché régional de capitaux en développement et des institutions régionales solides. Ces acquis doivent être consolidés et approfondis. Le marché régional sur lequel [...] on [peut] compter [a] justifié l'ampleur de sa prise en compte dans la stratégie d'endettement que nous [avons] produite dès notre prise de fonction", a-t-il souligné.

M. Sarr signale que "l'une des grandes transformations observées ces dernières années est [...] la place croissante des investisseurs non-résidents dans le financement de nos économies". "Cette évolution témoigne de l'attractivité de notre espace économique. Mais elle nous rappelle également l'importance de renforcer notre capacité collective à mobiliser davantage notre propre épargne, à financer davantage notre propre investissement et à accumuler davantage notre propre capital. Notre régime monétaire a un rôle à jouer de ce point de vue."

Il a promis à ses ex-collaborateurs, à Cheikh Diba et aux deux nouveaux ministres délégués de continuer à "servir le Sénégal avec la même énergie, la même liberté d'esprit et la même confiance dans les capacités extraordinaires de notre peuple".