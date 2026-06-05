Sénégal: Dividendes - Ecobank approuve le versement de 22,5 milliards de francs CFA aux actionnaires

Dakar — Le groupe Ecobank annonce avoir approuvé le versement de dividendes d'un montant de 40 millions de dollars US (22,5 milliards de francs CFA) à ses actionnaires, ses résultats en 2025 ayant confirmé la "solidité" de sa stratégie de croissance et de transformation.

Selon un communiqué du groupe bancaire, cette mesure a été prise lors d'une assemblée générale ordinaire qui s'est tenue récemment à Lomé.

Lors de cette réunion, les actionnaires ont approuvé "un dividende final au titre de l'exercice 2025", affirme la banque.

Elle signale qu'il s'agit de la première distribution de dividendes aux actionnaires depuis 2022.

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"Notre solide performance financière en 2025 a marqué le retour au versement de dividendes à nos actionnaires. Ce dividende de 40 millions de dollars US reflète directement la résilience de notre modèle panafricain unique, la maturité de notre institution, ainsi que les compétences et la discipline de nos équipes", affirme le président du conseil d'administration d'Ecobank, Papa Madiaw Ndiaye.

"Cet accomplissement illustre parfaitement ma confiance absolue dans la solidité du groupe comme dans sa capacité à continuer de générer une croissance durable et de la valeur à travers le continent", ajoute le communiqué en citant M. Ndiaye.

La stratégie de croissance, de transformation et de rendement du groupe bancaire "s'est concentrée sur le renforcement [de ses] fondamentaux", à savoir "l'amélioration de sa capitalisation et de la qualité de ses actifs, ainsi que la priorité accordée à la résilience à long terme et à la création de valeur pour les actionnaires".

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, le groupe Ecobank a enregistré un bénéfice avant impôt record de 801 millions de dollars US (452,4 milliards de francs CFA), soit une hausse de 21 % par rapport à l'année précédente, déclare le communiqué.

Les revenus nets ont progressé de 17 % pour atteindre 2,45 milliards de dollars (1 383,8 milliards de francs CFA), ajoute-t-il.

Le résultat d'exploitation avant provisions et avant impôt a augmenté de 29 % en s'établissant à 1,265 milliard de dollars US (714,5 milliards de francs CFA), ce qui reflète "une forte dynamique de croissance des revenus dans l'ensemble des pôles d'activités et des régions du groupe".

"Cette solidité financière a été complétée par un coefficient d'exploitation record de 48,3 %, qui témoigne d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle et d'un engagement constant en faveur de la discipline de gestion", affirme Ecobank.

Le groupe bancaire dit être présent dans 34 pays d'Afrique subsaharienne, ainsi qu'en France, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis et en Chine. Il affirme employer quelque 14 000 collaborateurs.