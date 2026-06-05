Afrique: ONU Femmes prône une dynamique collective pour l'accès des femmes à la justice et au financement

Dakar — La directrice régionale adjointe de ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Mireille Kamitatu, a souligné, jeudi à Dakar, la nécessité de mobiliser gouvernements, organisations de la société civile et partenaires techniques et financiers pour accélérer la mise en oeuvre des recommandations issues de la 70e Commission de la condition de la femme (CSW).

"La réunion de la CSW70 tenue en mars dernier à New York a permis de dégager plusieurs priorités relatives à l'accès des femmes à la justice, au financement, ainsi qu'aux enjeux du numérique et de l'intelligence artificielle sur les droits des femmes et des filles. Nous voulions nous assurer qu'il y ait un mouvement pour mettre en oeuvre les recommandations de cette commission", a déclaré Mme Kamitatu.

Elle prenait part au forum régional de levée d'amitié post CSW70 réunissant des organisations de la société civile, des chercheurs, des représentants du secteur privé et des médias de la région. Le but de la rencontre est de répondre à une question centrale : comment transformer les engagements pris à New York en résultats concrets pour les femmes et les filles de la région ?.

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Les recommandations de la 70e Commission de la condition de la femme avaient trait au thème prioritaire sur "Garantir et renforcer l'accès de toutes les femmes et de toutes les filles à la justice", notamment en promouvant des systèmes juridiques inclusifs et équitables, en éliminant les lois, politiques et pratiques discriminatoires et en s'attaquant aux obstacles structurels.

"Des échanges avaient débuté avec les ministres en charge du genre, avant d'être élargis aux acteurs de la société civile et aux partenaires techniques et financiers, afin de définir les priorités régionales et les moyens nécessaires à leur réalisation", a expliqué Mireille Kamitatu.

Elle a insisté sur la dimension participative de la démarche, qu'elle qualifie de "processus de co-création", visant à permettre à l'ensemble des acteurs concernés de définir ensemble les actions à mener et les ressources à mobiliser.

Les discussions portent notamment sur l'implication des leaders culturels et religieux dans la promotion des droits des femmes, mais aussi sur les défis auxquels sont confrontées les femmes vivant en milieu rural, notamment l'accès à la formation, aux technologies numériques, au crédit et aux ressources financières.

La responsable de ONU Femmes a également relevé l'importance de renforcer la coopération entre les organisations de la société civile afin de favoriser une approche plus concertée dans la mise en oeuvre des recommandations de la CSW70.

"L'objectif est de créer un mouvement fédérateur qui optimise et accélère la mise en oeuvre de ces recommandations", a-t-elle affirmé.